Lourdes Fernández confirmó cuándo será su primera presentación en público tras la detención de su pareja

Después que la integrante de Bandana hiciera un fuerte descargo para aclarar qué fue lo sucedido después que su madre hiciera una denuncia por desaparición, ahora, dio a conocer cuándo volverá a cantar en público.

Lourdes Fernández volvió a recurrir a sus redes sociales para seguir adelante con sus compromisos laborales y esta vez anunció cuándo será su primera presentación en público tras la denuncia de su madre por desaparición y la detención de su pareja .

Lissa Vera contó como es la pareja de Lourdes Fernández: "Un perverso que destruye todo a su alrededor"

Primero hizo un fuerte descargo donde apuntó a sus excompañeras de grupo que hablaron de los episodios de violencia de género de parte de su novio Leandro García Gómez, pero ahora parece estar decida en dejar atrás lo aquello y enfocarse de lleno a su carrera musical y presentaciones.

Si bien la artista está confirmada para el 23 de noviembre con Bandana, antes reconfirmó su presentación en un concierto en celebración y recordar lo que es la música de los 2000. Se trata de Buenos Aires 2000: UNA NOCHE PARA VOLVER A CREER EN EL POP.

Allí, Lourdes compartirá escenario con Germán “Tripa” Tripel y la banda que fue furor en aquellos años, A*Teens , quienes regresan al país tras 25 años para cantar sus hits inolvidables como Upside Down, Mamma Mia, Super Trouper y la infaltable Dancing Queen, en una noche que promete emociones, baile y recuerdos de esos que siguen vivos en cada canción.

Nuevamente utilizando sus redes, la artista argentina primero republicó el posteo donde anuncia el festival sin comentar absolutamente nada, pero en las últimas horas confirmó su presencia. “Este jueves nos vemos en el Gran Rex”, publicó junto a una canción de Bandana, Llega la noche.

Lourdes Fernández Instagram

La presentación será este jueves 30 de octubre en el Teatro Gran Rex, desde las 19.30.

Una amiga de Lourdes calificó a García Gómez de "narcisista, maltratador y que quiere apagar su luz"

Una amiga de Lourdes Fernández brindó detalles sobre cómo está la cantante tras la detención de su expareja Leandro García Gómez y lo calificó cómo "narcisista, maltratador y que quiere apagar su luz". El hombre fue acusado de privación ilegítima de la libertad de la artista.

En diálogo con C5N, Ioja contó que la última golpiza de García Gómez a Lourdes fue a principio de octubre, según la amiga, fue este último episodio el que "le hizo tomar la decisión de irse de la casa del maltratador".

A raíz de esto, Lourdes se comunica con Ioja, porque quiere que ella lo reemplace a Leandro como su mánager. "Intentó sacárselo, tiene un grado de conciencia para decir, ahí no es", explicó la joven.