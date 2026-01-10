10 de enero de 2026 Inicio
Qué conductores pagarán más cara la VTV a partir de 2026

La actualización tarifaria entrará en vigencia a partir del 16 de enero de 2026 y alcanzará a todas las categorías de vehículos.

Por
Aumentos en la VTV para 2026.

  • Desde el 16 de enero de 2026 aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires.
  • El trámite cuesta $97.057,65 para autos y $38.801,03 para motos.
  • El valor se aplica según la fecha de verificación, no del turno.
  • Circular sin VTV vigente implica multas elevadas.

Desde el 16 de enero de 2026, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires pondrá en vigencia modificaciones relevantes en el esquema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La medida, anunciada por autoridades provinciales, incorpora un nuevo cuadro tarifario que alcanza a todos los conductores con vehículos radicados en el territorio bonaerense. El ajuste busca adecuar los costos operativos de las plantas verificadoras y sostener los estándares de control necesarios para reforzar la seguridad vial en calles y rutas de la provincia.

Controles para la VTV.
La tarifa actualizada genera un impacto amplio, ya que rige de manera simultánea para todas las categorías de rodados, desde motocicletas hasta unidades de carga pesada. Este aumento suma presión sobre el presupuesto de los automovilistas, que ya afrontan otros gastos en alza vinculados al uso y mantenimiento del vehículo, como combustibles, seguros y patentes. Al tratarse de un trámite obligatorio para circular, los propietarios deben incorporar este nuevo valor a su planificación mensual para evitar sanciones que, tras las últimas actualizaciones de la Unidad Fija, alcanzan cifras elevadas.

vtv (4).webp

Resulta clave que los usuarios controlen la fecha de vencimiento de la oblea vigente, dado que el nuevo importe se aplica a todos los turnos asignados desde la fecha de corte de enero. Las autoridades remarcaron que, más allá del ajuste económico, la VTV continúa siendo la principal herramienta para detectar fallas mecánicas críticas en frenos, luces y dirección. Cumplir con esta exigencia no solo previene multas, sino que también asegura que el vehículo circule en condiciones adecuadas para proteger a sus ocupantes y a terceros en el tránsito provincial.

A qué monto llegará la VTV en 2026 con el aumento

A partir del 16 de enero de 2026, el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires sufrirá un incremento del 21,8%, elevando el valor para los automóviles particulares hasta los $97.057,65. Este ajuste, oficializado por el Ministerio de Transporte bonaerense, también afecta a las motocicletas, cuyo trámite pasará a costar $38.801,03. Es importante destacar que este monto incluye tanto la tasa de inspección como el IVA y las contribuciones provinciales, consolidándose como uno de los incrementos más significativos del sector para el inicio del año.

Para los vehículos de mayor porte, los nuevos valores también representan una carga económica considerable: los transportes de carga de más de 2.500 kg deberán abonar $174.703,77, mientras que los remolques y semirremolques de la misma categoría alcanzarán los $87.351,88. A pesar de estos fuertes aumentos, se mantiene la gratuidad del trámite para vehículos destinados a servicios municipales, bomberos y para personas con discapacidad motriz que sean titulares de la unidad. Los conductores deben tener en cuenta que circular con la oblea vencida tras este aumento puede derivar en multas que superan ampliamente el valor del trámite, superando los $300.000 en algunos casos.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp
A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Cómo funciona el aumento de la VTV

El incremento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires se aplica de forma escalonada mediante resoluciones del Ministerio de Transporte, que modifican el valor de la Unidad de Consumo Básica. Este esquema permite actualizar el costo del servicio de acuerdo con las variaciones en los gastos operativos de las plantas verificadoras, como los salarios del personal y el mantenimiento de los equipos de medición. Desde el 16 de enero de 2026, el sistema deja atrás el valor fijo anual y adopta un mecanismo de actualización trimestral, con el objetivo de evitar desajustes abruptos y asegurar la continuidad del control obligatorio.

Para los usuarios, este ajuste se refleja directamente al momento de gestionar el turno de manera online. El sistema de reservas aplica el valor vigente correspondiente a la fecha en que se realiza la verificación y no al día en que se solicita el turno; en consecuencia, quienes reserven en diciembre para inspeccionar el vehículo en la segunda quincena de enero deberán abonar la tarifa actualizada. A pesar del aumento, se mantienen las bonificaciones destinadas a vehículos de uso municipal y las exenciones totales para personas con discapacidad, siempre que se presente la documentación que acredite la titularidad del rodado.

