Un ministro de San Luis se metió en un arroyo desbordado y salvó a unos turistas

Se viralizó un video donde se ve a Juan Álvarez Pinto, quien ingresó al arroyo de Los Molles, en medio de una crecida, para rescatar a dos mujeres.

Las imágenes se compartieron en redes sociales. 
El desborde del arroyo Los Molles tomó por sorpresa a un grupo de turistas y dos de ellos quedaron atrapados entre la corriente, al ver la estremecedora escena, el ministro de Turismo de San Luis, Juan Álvarez Pinto, no dudó e ingresó para salvarle la vida. El impresionante momento quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el vidrio se cae sobre Pablo. 
El dramático episodio ocurrió en el Complejo El Talar, cuando varios turistas fueron sorprendidos por la crecida del arroyo Los Molles. Esto generó que dos mujeres quedaran atrapadas en la corriente, una de ellas tenía una de sus piernas atrapada debajo de una roca y se encontraba en estado de shock.

Juan Álverez Pinto, ministro de Turismo de San Luis, llegó por casualidad al arroyo, estaba practicando ciclismo cuando se dio cuenta de que algo pasaba en Los Molles. Al darse cuenta de la situación, no dudo en ingresar para poder salvarles la vida.

En el video se puede observar al Ministro, junto a otros turistas, en el arroyo, en diálogo con FM La Bomba, contó que "había salido a pedalear como lo hago habitualmente y, antes de llegar a El Talar, nos agarró la lluvia. Me llamó la atención la cantidad de agua que caía arriba de la sierra y vi que el arroyo estaba creciendo".

El Ministro no dudó en brindar ayuda y detalló que "la crecida había sorprendido a algunos turistas. Había dos señoras muy asustadas, desesperadas, en pánico. Vi que seguía lloviendo más arriba y que la crecida podía aumentar, así que me decidí y me metí, conociendo un poco el arroyo".

Al llegar al lugar donde se encontraban las mujeres, se dio cuenta de que una de ellas tenía una pierna atrapada: "Por suerte se tranquilizó, pudo liberarse y seguimos hasta una parte donde se sentaron a descansar. Después salimos, aunque el peligro seguía porque llovía cada vez más".

