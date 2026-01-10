10 de enero de 2026 Inicio
La Justicia de Chubut confirmó la intencionalidad de los incendios: "La investigación está en curso"

El fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer, explicó que encontraron combustible en el terreno donde comenzó el fuego. El lunes, cuando se inició el siniestro, se encontraban "más de 3.000 personas y 800 autos" en la zona.

Por
El fuego destruyó casas

El fuego destruyó casas, bosques nativos y mató animales. 

(MARTIN LEVICOY/AFP)
El fuego no da tregua en Chubut: las imágenes del incendio desde el drone de C5N

En diálogo con C5N, Carlos Díaz Mayer, fiscal general de Chubut confirmó que encontraron combustible en la zona donde se habría iniciado el incendio que afecta la zona de Puerto Patriada, el lunes pasado. La zona es frecuentada por turistas y lugareños, ese día había cerca de 3.000 personas en la zona que tuvieron que ser evacuadas.

"Estábamos en una reunión y nos avisaron que se había prendido fuego Patriada. Acá no es un delito ilógico y, en este caso, no es un hecho natural", contó el fiscal sobre el momento en que le avisaron sobre el inicio del incendio en El Hoyo.

Por su parte, el fiscal Carlos Díaz-Mayer confirmó que la Justicia investiga el origen del incendio en El Hoyo y señaló que ya estaría identificado el punto inicial del fuego. De acuerdo con el funcionario judicial, existen indicios claros de intencionalidad, entre ellos el presunto uso de acelerantes, y en el lugar trabajan peritos de la Policía Federal junto con equipos técnicos de la provincia.

Por otra parte, la fiscal que investiga Débora Barrionuevo en diálogo con C5N aseguró que "no tenemos determinado un móvil para la realización o iniciación del incendio, pero estamos trabajando con varias hipótesis"."La prioridad ahora es apagar el fuego, estamos viviendo una situación terrible", añadió.

Incendios en Chubut: millonaria recompensa para dar con los responsables

El Gobierno de Chubut ofrece una recompensa millonaria para dar con los responsables del incendio forestal que ya consumió más de 2.000 hectáreas y provocó más de 3.000 personas sean evacuadas.

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli y el fiscal Carlos Díaz Mayer, el gobernador Ignacio Torres brindó un informe actualizado sobre la situación en los sectores de la Comarca Andina y el Parque Nacional Los Alerces.

Al mismo tiempo, el mandatario provincial destacó el amplio despliegue de recursos humanos y materiales, ratificó que al menos dos de los incendios fueron provocados de manera intencional y anunció una recompensa de $50 millones para quienes aporten datos sobre los responsables de los focos.

