La Justicia de Chubut confirmó la intencionalidad de los incendios: "La investigación está en curso" El fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer, explicó que encontraron combustible en el terreno donde comenzó el fuego. El lunes, cuando se inició el siniestro, se encontraban "más de 3.000 personas y 800 autos" en la zona.







El fuego destruyó casas, bosques nativos y mató animales. (MARTIN LEVICOY/AFP)

Nacho Torres, gobernador de Chubut, confirmó que los incendios fueron intencionales, a raíz de esto la Justicia investiga quienes son el o los responsables de iniciarlos. En el caso de Puerto Patriada, El Hoyo, las autoridades estiman que el fuego alcanzó a más de 5 mil hectáreas.

En diálogo con C5N, Carlos Díaz Mayer, fiscal general de Chubut confirmó que encontraron combustible en la zona donde se habría iniciado el incendio que afecta la zona de Puerto Patriada, el lunes pasado. La zona es frecuentada por turistas y lugareños, ese día había cerca de 3.000 personas en la zona que tuvieron que ser evacuadas.

"Estábamos en una reunión y nos avisaron que se había prendido fuego Patriada. Acá no es un delito ilógico y, en este caso, no es un hecho natural", contó el fiscal sobre el momento en que le avisaron sobre el inicio del incendio en El Hoyo.

Por su parte, el fiscal Carlos Díaz-Mayer confirmó que la Justicia investiga el origen del incendio en El Hoyo y señaló que ya estaría identificado el punto inicial del fuego. De acuerdo con el funcionario judicial, existen indicios claros de intencionalidad, entre ellos el presunto uso de acelerantes, y en el lugar trabajan peritos de la Policía Federal junto con equipos técnicos de la provincia.

Por otra parte, la fiscal que investiga Débora Barrionuevo en diálogo con C5N aseguró que "no tenemos determinado un móvil para la realización o iniciación del incendio, pero estamos trabajando con varias hipótesis"."La prioridad ahora es apagar el fuego, estamos viviendo una situación terrible", añadió.