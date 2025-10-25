Valeria Gastaldi reveló detalles del vínculo entre Lourdes Fernández y Leandro García Gómez

La integrante del grupo Bandana contó que el hombre le fracturó las costillas y le golpeó la cabeza. "Nuestra preocupación es que ya tuvo tres denuncias", expresó la cantante.

Valeria Gastaldi habló sobre el turbulento vínculo que mantenían Lourdes Fernandez y Leandro García Gómez . La integrante de Bandana narró cómo se fueron gestando los hechos que terminaron en el rescate del jueves por la noche y posterior detención de la expareja.

"Estuve en contacto con ella desde que comenzó todo esto. De hecho, nosotros nos alarmamos mucho cuando ella había se había ausentado por un par de días y apareció porque teníamos algunas cosas de trabajo que definir y estaba muy mal . Nos preocupamos", contó la artista.

Enseguida agregó que "ella nos dijo, 'estoy con anginas', pero nos asustamos mucho porque yo había hablado el viernes y ella estaba lo más bien. No sabíamos que estaba en lo de él hasta saberlo después por una persona que es amiga también y que me confirmó que estaba en la casa de la expareja".

En diálogo con Telenoche, Gastaldi contó que Lourdes se había separado de él nuevamente "porque él la le fisuró una costilla hace tres semanas. La tiró en el piso y le fisuró una costilla, le lastimó la cabeza . Tenía moretones en la cabeza y se tuvo que fajar, consiguió ayuda pero no quiso ir al médico por este tema".

En las semanas previas a la privación ilegal de la libertad, Valeria contó que "la vecina hace una denuncia por los gritos, la salvó la vecina. Lourdes gritaba tanto por los golpes que la vecina tuvo que llamar a la policía la vecina". "Ahí se lo llevan detenido, vuelve, ella se va de la casa, de hecho me llama, yo le digo, 'andate'. Se va a lo de una amiga nuestra que trabaja con ella y quedó afectada emocionalmente, pero volvieron a estar en contacto".

Al igual que opinó Lissa Vera, qiuen expresó estar angustiada por la situación, Valeria se sumó y comentó: "Nuestra gran preocupación es que este hombre tuvo denuncia por tener un arma, salió a los tiros en la calle y no fue no fue a la cárcel. Ya la lastimó a Lourdes".

"Tiene una denuncia tiene una denuncia anterior por violencia de género también. Ahora está nueva que Lourdes todavía no la hizo", cerró.