La Justicia rechazó el pedido de La Toretto para trabajar mientras cumple prisión domiciliaria

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata le negó el permiso para salidas laborales a Felicitas Alvite, acusada de haber atropellado y matado al motociclista Walter Armand.

Por
Felicitas La Toretto Alvite

Felicitas La Toretto Alvite, de 22 años, podría cumplir una condena de 25 años.

La Justicia le negó el pedido para trabajar como niñera a Felicitas Alvite, la influencer conocida como La Toretto de La Plata, quien cumple prisión domiciliaria, acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand, de 35 años, un hecho ocurrido el pasado 12 de abril de 2024.

Milton Armand / Felicitas Alvite
Tras la domiciliaria a La Toretto, habló el hermano de la víctima: "Ella está en la casa y él en el cementerio"

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata, compuesto por los jueces Silvia Edit Hoerr, Analía Inés Carillo y Claudio Joaquín Bernard, consideró que “no están dadas las condiciones” para flexibilizar el régimen actual.

"La conjunción de una oferta laboral no verificada y la ausencia de un mecanismo de control (monitoreo electrónico), sumado a los argumentos arriba reseñados, nos llevan a sostener que la petición incoada por la Defensa particular de la Srta. Alvite no haría más que desnaturalizar la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario que se encuentra gozando, la que fuera oportunamente concedida por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental", expresó el juez Claudio Bernard.

Milton Armand La Toretto
Walter Armand, de 35 años, fue embestido a toda velocidad por La Toretto en 13 y 532 y murió a causa de las heridas.

Walter Armand, de 35 años, fue embestido a toda velocidad por La Toretto en 13 y 532 y murió a causa de las heridas.

La presentación la habían hecho semanas atrás los abogados defensores de La Toretto, Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, quienes solicitaron una autorización para que la acusada pueda salir dos veces por semana de su vivienda a cuidar al hijo de una pareja conocida.

La solicitud fue rechazada desde el principio por la familia de Walter Armand, la víctima. El fiscal de juicio, Martín Chiorazzi, acompañó a los familiares y avaló el rechazo al pedido presentado ante el tribunal. "No alcanza con que haya matado a una persona y no esté presa en la cárcel como tiene que estar, sino que también pretende tener salidas laborales”, escribieron en un posteo de Instagram.

El caso que conmovió La Plata y espera el juicio oral

La noche del 12 de abril de 2024, Felicitas "La Toretto Alvite" cruzó varios semáforos en rojo y en la esquina de 13 y 532, en La Plata, atropelló y mató a Walter Armand. Las pericias indicaron que iba a más de 90 km/h al momento del impacto, participando en una presunta picada ilegal.

La imputación contra Alvite es por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. En un principio estuvo alojada en la Alcaidía Roberto Pettinato de Melchor Romero, hasta que recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, a la espera del juicio oral en su contra.

Procesan a un inspector de la Policía Federal por la agresión a una jubilada en la marcha frente al Congreso

Las mediáticas dieron una gran espectáculo con una pelea ofensiva que se ganó por tarjetas.

Párense de Manos 3: así fue la dura pelea que Flor Vigna le ganó a Mica Viciconte

Wanda Nara muestra una nueva veta como empresaria y vende su ropa usada.

El nuevo negocio de Wanda Nara que causó polémica: vende una polera Balenciaga usada a $5 millones

