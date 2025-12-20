La Justicia rechazó el pedido de La Toretto para trabajar mientras cumple prisión domiciliaria El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata le negó el permiso para salidas laborales a Felicitas Alvite, acusada de haber atropellado y matado al motociclista Walter Armand. Por + Seguir en







Felicitas La Toretto Alvite, de 22 años, podría cumplir una condena de 25 años.

La Justicia le negó el pedido para trabajar como niñera a Felicitas Alvite, la influencer conocida como La Toretto de La Plata, quien cumple prisión domiciliaria, acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand, de 35 años, un hecho ocurrido el pasado 12 de abril de 2024.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata, compuesto por los jueces Silvia Edit Hoerr, Analía Inés Carillo y Claudio Joaquín Bernard, consideró que “no están dadas las condiciones” para flexibilizar el régimen actual.

"La conjunción de una oferta laboral no verificada y la ausencia de un mecanismo de control (monitoreo electrónico), sumado a los argumentos arriba reseñados, nos llevan a sostener que la petición incoada por la Defensa particular de la Srta. Alvite no haría más que desnaturalizar la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario que se encuentra gozando, la que fuera oportunamente concedida por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental", expresó el juez Claudio Bernard.

Milton Armand La Toretto Walter Armand, de 35 años, fue embestido a toda velocidad por La Toretto en 13 y 532 y murió a causa de las heridas. diario El Día La presentación la habían hecho semanas atrás los abogados defensores de La Toretto, Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, quienes solicitaron una autorización para que la acusada pueda salir dos veces por semana de su vivienda a cuidar al hijo de una pareja conocida.

La solicitud fue rechazada desde el principio por la familia de Walter Armand, la víctima. El fiscal de juicio, Martín Chiorazzi, acompañó a los familiares y avaló el rechazo al pedido presentado ante el tribunal. "No alcanza con que haya matado a una persona y no esté presa en la cárcel como tiene que estar, sino que también pretende tener salidas laborales”, escribieron en un posteo de Instagram.

El caso que conmovió La Plata y espera el juicio oral La noche del 12 de abril de 2024, Felicitas "La Toretto Alvite" cruzó varios semáforos en rojo y en la esquina de 13 y 532, en La Plata, atropelló y mató a Walter Armand. Las pericias indicaron que iba a más de 90 km/h al momento del impacto, participando en una presunta picada ilegal. La imputación contra Alvite es por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. En un principio estuvo alojada en la Alcaidía Roberto Pettinato de Melchor Romero, hasta que recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, a la espera del juicio oral en su contra.