Los científicos hablaron de un momento histórico al localizar la estrella en el fondo del Mar Argentino. Redes sociales

Durante la exploración del Mar Argentino que llevan adelante los científicos del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), volvió a aparecer una estrella de mar en el streaming y se volvió viral en redes.

En la segunda transmisión en vivo de la expedición Vida en los extremos, los investigadores localizaron un ejemplar del género Hippasteria mientras el equipo operaba frente a las costas de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut.

Los especialistas observaron al ejemplar a casi un kilómetro de profundidad y recordaron a la famosa "estrella culona". "No tiene los glúteos marcados, pero es un momento histórico. Es chiquita, no ha hecho mucho ejercicio todavía", bromearon.

Durante el stream de Schmidt Ocean junto al Conicet, los especialistas contaron que es "más chiquita" de la que se había hecho viral, señaló que "no tiene los glúteos marcados" y bromearon: "No ha hecho muchas sentadillas". pic.twitter.com/CiSfXwOX2O — Corta (@somoscorta) December 19, 2025 El proyecto científico se realiza en colaboración internacional con el Schmidt Ocean Institute, a bordo del barco Falkor (too). En la misión tienen objetivos ambiciosos como el alcance, a partir de la exploración de ecosistemas submarinos en las cuencas de Malvinas, del Salado y Colorado Rawson. Las inmersiones pretenden llegar hasta los 4.500 de profundidad.