Video: apareció otra "estrella culona" en el streaming del CONICET y fue furor en redes

Un nuevo ejemplar del género Hippasteria fue localizado a casi mil metros de profundidad frente a Puerto Madryn. El comentario del especialista se volvió tendencia.

Por
Los científicos hablaron de un momento histórico al localizar la estrella en el fondo del Mar Argentino.

Redes sociales

Durante la exploración del Mar Argentino que llevan adelante los científicos del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), volvió a aparecer una estrella de mar en el streaming y se volvió viral en redes.

Muchas personas asocian la llegada del solsticio con nuevos comienzos y balances personales.
En la segunda transmisión en vivo de la expedición Vida en los extremos, los investigadores localizaron un ejemplar del género Hippasteria mientras el equipo operaba frente a las costas de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut.

Los especialistas observaron al ejemplar a casi un kilómetro de profundidad y recordaron a la famosa "estrella culona". "No tiene los glúteos marcados, pero es un momento histórico. Es chiquita, no ha hecho mucho ejercicio todavía", bromearon.

Embed

El proyecto científico se realiza en colaboración internacional con el Schmidt Ocean Institute, a bordo del barco Falkor (too). En la misión tienen objetivos ambiciosos como el alcance, a partir de la exploración de ecosistemas submarinos en las cuencas de Malvinas, del Salado y Colorado Rawson. Las inmersiones pretenden llegar hasta los 4.500 de profundidad.

Quienes son los científicos del streaming del CONICET

El histórico streaming del CONICET cuenta con la participación de 25 especialistas, de los cuales 17 son argentinos, y cuya expedición continuará hasta enero de 2026. El público puede seguir el minuto a minuto de lo que sucede en el desconocido fondo marino de nuestro país en YouTube.

