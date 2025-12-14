14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3839 del sábado 13 de diciembre de 2025

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del sábado 13 de diciembre de 2025.

Resultados del Loto Plus del sábado 13 de diciembre de 2025.

Redes Sociales

Este sábado 13 de diciembre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Resultados del Loto Plus del sábado 13 de diciembre de 2025.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3837 del sábado 6 de diciembre de 2025

Loto Plus: resultados del sábado 13 de diciembre de 2025

NÚMERO PLUS 4

Loto Tradicional del sábado 13 de diciembre de 2025

Los números ganadores fueron: 02-06-09-11-27-40

Loto Match del sábado 13 de diciembre de 2025

Los números ganadores fueron: 01-04-14-16-27-40

Loto Desquite del sábado 13 de diciembre de 2025

Los números seleccionados fueron: 06-07-29-35-37-41

Loto Sale o Sale del sábado 13 de diciembre de 2025

Los números ganadores fueron: 08-12-15-28-34-36

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Miércoles 17 de Diciembre a las 22. POZO ESTIMADO: $28.352.000.000.-

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.

  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.

  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 10 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3838 del miércoles 10 de diciembre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de diciembre de 2025.

Quini 6: un apostador santafesino se llevó más de $8.800 millones en el Revancha

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 5 de diciembre

Algunos de los detenidos que formaban parte de una banda de pungas. 

Desbaratan en CABA una banda de pungas que facturaba 25 millones al mes

La mujer mostró el proceso del grabado de la frase en su pie.

"Nacho descansaba acá": el tatuaje de una joven que conmovió a millones en TikTok

Así quedó el Volkswagen Gol luego del choque frontal con un camión, en Córdoba.

Tragedia en Córdoba: un muerto tras violento choque frontal entre un auto y un camión

Rating Cero

Benjamín Agüero, que hoy juega en Independiente, está muy cerca de una influencer.

Benjamín Agüero se mostró muy cerca de una joven influencer: quién es ella

La pregunta indiscreta de la conductora descolocó a la actriz.
play

"Hay gente con la que no...": La pregunta de Mirtha Legrand a Araceli González sobre Facundo Arana

Sofía La Reini Gonet y un duro enfrentamiento con su ex, Homero Pettinato.

El duro cruce entre Sofia "La Reini" Gonet y Homero Pettinato: "Gato cascoteado"

Desde el entorno del artista agradecieron el apoyo recibido.

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto

El espectáculo argentino lamentó la pérdida de uno de los pioneros de Les Luthiers.
play

Luto en el humor: murió Ernesto Acher, arquitecto y genial músico de Les Luthiers y La Banda Elástica

La China Suárez junto a su familia celebró el gol de Icardi.
play

Gol de Icardi y festejo íntimo: así celebró la China Suárez con su familia

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del sábado 13 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3839 del sábado 13 de diciembre de 2025

Hace 26 minutos
Milei quiere aprobar la reforma laboral lo más rápido posible.

Tras un año de altibajos, Milei apuesta su capital político a la reforma laboral

Hace 48 minutos
Benjamín Agüero, que hoy juega en Independiente, está muy cerca de una influencer.

Benjamín Agüero se mostró muy cerca de una joven influencer: quién es ella

Hace 50 minutos
play
La pregunta indiscreta de la conductora descolocó a la actriz.

"Hay gente con la que no...": La pregunta de Mirtha Legrand a Araceli González sobre Facundo Arana

Hace 58 minutos
Sofía La Reini Gonet y un duro enfrentamiento con su ex, Homero Pettinato.

El duro cruce entre Sofia "La Reini" Gonet y Homero Pettinato: "Gato cascoteado"

Hace 1 hora