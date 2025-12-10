Loto Plus: resultado del sorteo 3838 del miércoles 10 de diciembre de 2025

Este miércoles 10 de diciembre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.
Este miércoles 10 de diciembre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 7
Los números ganadores fueron: 03 - 04 - 23 - 36 - 40 - 44
6 aciertos: vacante. Premio: $941.249.494
5 aciertos: 5 ganadores. Premio: $11.220.065,97
4 aciertos: 154 ganadores. Premio: $2.244.013,17
Los números ganadores fueron: 03 - 23 - 28 - 29 - 39 - 42
6 aciertos: vacante. Premio: $5.993.967.874,88
5 aciertos: 1 ganador. Premio: $11.220.065,97
4 aciertos: 176 ganadores. Premio: $2.244.013,17
Los números seleccionados fueron: 01 - 03 - 29 - 32 - 34 - 42
6 aciertos: vacante. Premio: $2.241.216.870,40
Los números ganadores fueron: 07 - 23 - 26 - 27 - 34 - 42
5 aciertos: 6 ganadores. Premio: $28.900.169,97
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 13 de diciembre a las 22. POZO ESTIMADO: $27.790.000.000
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.