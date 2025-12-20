Aumenta la VTV en 2026: a cuánto llegará y por qué se modifica

El Gobierno de Misiones oficializó una actualización en las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular que comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026. La medida quedó establecida mediante una disposición emitida el 30 de junio de 2025 por la Subsecretaría de Seguridad y Justicia, con el objetivo de adecuar los valores del servicio de revisión obligatoria en todo el territorio provincial.

Este elemento está en varios autos pero puede hacer que te rechacen la VTV: cual es el motivo

Según la nueva normativa, los vehículos de uso particular deberán abonar $71.000 para obtener la oblea habilitante. En el caso del transporte público y de servicios, el esquema prevé tarifas diferenciadas: taxis, remises y transportes escolares de alquiler, con o sin chofer, pagarán $56.000, mientras que los vehículos de hasta 3.500 kilos de peso afrontarán un costo de $82.800.

Para el transporte de mayor porte, los vehículos de más de 3.500 kilos, tanto de pasajeros como de carga, deberán pagar $108.100. Además, los remolques y acoplados de vehículos livianos tributarán $56.000, y aquellos que superen los 3.500 kilos tendrán una tarifa de $79.300, en un ajuste que apunta a sostener el funcionamiento de los centros de revisión y reforzar la seguridad vial en las rutas misioneras.

El comienzo de 2026 incorporará un nuevo cuadro tarifario para la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Misiones. La actualización, definida por la Subsecretaría de Seguridad y Justicia mediante una normativa emitida a mediados de 2025, apunta a recomponer los costos operativos del servicio en un contexto de inflación sostenida. Desde el 1 de enero, los conductores enfrentarán incrementos que rondan el 30% respecto de los valores vigentes, con un esquema de precios diferenciado según el tipo de unidad.

En el caso de los vehículos de uso particular, que concentran la mayor parte del parque automotor, el valor del trámite ascenderá a $71.000. La suba impacta de manera directa en el presupuesto familiar, ya que el monto anterior se ubicaba cerca de los $54.600. Para los servicios de transporte de pasajeros a menor escala, como taxis, remises y transporte escolar de alquiler, se estableció una tarifa de $56.000 con el objetivo de atenuar el impacto económico sobre estas actividades.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp

Los vehículos destinados a la carga y la logística también registrarán aumentos relevantes. Los automotores de porte medio, con un peso de hasta 3.500 kilos, deberán abonar $82.800 por la verificación. En el segmento de mayor porte, que incluye colectivos de larga distancia y camiones de más de 3.500 kilos, el valor se fijó en $108.100, convirtiéndose en la tarifa más alta del nuevo esquema aplicado en las plantas verificadoras.

El tarifario vigente para 2026 también especifica los costos correspondientes a las unidades de arrastre. Los remolques y acoplados de vehículos livianos pagarán $56.000, mientras que aquellos que superen los 3.500 kilos tendrán un arancel de $79.300. Esta segmentación busca que el monto del trámite guarde relación con las exigencias técnicas y el desgaste que implica la inspección de cada tipo de unidad.

vtv inspección.jpg

Desde los organismos provinciales remarcan que la VTV no solo constituye un requisito legal para circular, sino también una herramienta clave para la seguridad vial. La falta de una oblea vigente puede derivar en sanciones económicas elevadas y complicaciones con las coberturas de los seguros en caso de siniestros. Ante la anticipación con la que se difundió la medida, numerosos conductores optaron por adelantar el trámite durante los últimos meses de 2025 para evitar el impacto del aumento.

Las autoridades provinciales recuerdan que la gestión del trámite se realiza de forma online, lo que permite ordenar la asignación de turnos y reducir tiempos de espera en las plantas. El pago continúa habilitado mediante tarjetas de crédito y débito en los centros autorizados. Con esta actualización, Misiones apunta a sostener el funcionamiento del sistema de revisión técnica y a garantizar que los vehículos que circulan por sus rutas cumplan con condiciones adecuadas de seguridad.