15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quini 6: resultados del sorteo 3.330 del domingo 14 de diciembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del domingo 14 de diciembre.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 14 de diciembre.

Redes Sociales

El sorteo 3.330 del Quini 6 de este domingo 14 de diciembre culminó vacante en varias modalidades, pero repartió interesantes sumas a quienes lograron acertar cinco números del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del sábado 13 de diciembre de 2025.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3839 del sábado 13 de diciembre de 2025

El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 14 de diciembre de 2025

Números ganadores: 00-25 -26-28-34-41

6 aciertos: vacante. Premio: $2.999.676.944

5 aciertos: 5 ganadores. Premio: $7.472.092,50

4 aciertos: 577 ganadores. Premio: $19.424,85

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 14 de diciembre de 2025

Números ganadores: 08-17-28-29-35-43

6 aciertos: vacante. Premio: $650 millones

5 aciertos: 46 ganadores. Premio: $812.183,97

4 aciertos: 2.123 ganadores Premio: $5.279,39

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 14 de diciembre de 2025

Números ganadores: 04-06-16-22-34-36

6 aciertos: vacante. Premio: $745.109.766

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 14 de diciembre de 2025

Números ganadores: 02-13-31-32-40-43

5 aciertos: 8 ganadores. Premio: $41 millones

Pozo extra: resultado del domingo 14 de diciembre de 2025

Números ganadores: 00-04-06-08-16-17-22-25-26-28-29-34-35-36-41-43

6 aciertos: 937 ganadores. Premio $138.740,66

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.331 del Quini 6 se realizará el miércoles 17 de diciembre a las 21.15. Pozo estimado: $5.300.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 10 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3838 del miércoles 10 de diciembre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 10 de diciembre de 2025.

Quini 6: un apostador correntino se llevó más de $4.000 millones en el sorteo de La Segunda

Estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de diciembre de 2025.

Quini 6: un apostador santafesino se llevó más de $8.800 millones en el Revancha

Resultados del Loto Plus del sábado 13 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3837 del sábado 6 de diciembre de 2025

El extraño caso que dejó sorprendida a toda la comunidad científica

Sentía un olor extraño y no dijo nada pero cuando fue a hacer una consulta el médico reveló lo peor

La historia del asesino en serie que desató una ola de crímenes inimaginables

Tenía un "castillo de asesinatos" en Chicago y aterrorizó a la ciudad por muchos años: quien es

Rating Cero

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Daniel Craig destaca con su protagónico en la nueva película de Netflix. 
play

Furor en 2025 por una película de Netflix sobre un detective que se se une a un sacerdote

La serie es de lo más visto de Netflix.
play

Esta serie con desapariciones, drama y secretos del pasado es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

La reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

La devastadora reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

Nick Reiner es el principal sospechoso, tenía problemas condrogas y alcohol

Encontraron muerto al director de Cuando Harry conoció a Sally y a su esposa: su hijo, el principal sospechoso

últimas noticias

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Hace 6 minutos
El entrenamiento de fuerza es clave durante la menopausia.

El ejercicio fundamental para que mujeres mayores de 50 años lleguen saludables a los 80

Hace 16 minutos
Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Hace 25 minutos
Según explican especialistas en nutrición, la relación del organismo con la lactosa cambia a lo largo de la vida.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de consumir lácteos: la palabra de un nutricionista

Hace 27 minutos
El extraño caso que dejó sorprendida a toda la comunidad científica

Sentía un olor extraño y no dijo nada pero cuando fue a hacer una consulta el médico reveló lo peor

Hace 28 minutos