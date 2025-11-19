Flor Vigna apareció tras dejar la productora de Ulises Bueno: "Con él está todo bien" La cantante y bailarina desmintió que su desvinculación de la productora tenga que ver con un conflicto con Ulises Bueno y confirmó que continuarán los shows pautados. Sin embargo, admitió que su salida tuvo que ver con otro productor a quien teme nombrar.







Flor Vigna se desvinculó de la productora de Ulises Bueno por un productor Redes Sociales

Luego de que circularan fuertes versiones sobre que su salida de la productora eran por una pelea con Ulises Bueno, la bailarina y cantante Flor Vigna rompió el silencio para negar cualquier quiebre laboral o personal con el artista cordobés. Vigna confirmó la continuidad de su vínculo profesional y apaciguó los rumores, aunque admitió una fuerte tensión con una persona "pesada", que nada tiene que ver Ulises.

La polémica surgió en las últimas horas con versiones que indicaban que la artista había sido "echada" de la productora Almenara, que lidera el cantante cordobés, después de casi cinco meses de trabajo conjunto. Los trascendidos hablaban de un "mutuo acuerdo" motivado por diferencias en la toma de decisiones, tensiones laborales e incluso problemas de ego entre ambos artistas.

Según publica el medio PrimiciasYa, quienes estuvieron en contacto con Vigna, la cantante fue categórica al desmentir el escándalo con el cuartetero. "Está todo bien con ellos, por favor que no se digan cosas que no son", afirmó la artista, y puso paños fríos a su relación con Ulises y su equipo.

Sin embargo, la ex participante del Bailando reveló que sí existe un conflicto de fondo que la inquieta. La cantante admitió que la tensión es con una persona externa al círculo de Ulises. "El conflicto es con un productor que se llama Max, que es de otro lado", explicó Vigna, aunque se limitó a dar más detalles por miedo a las represalias.

Las declaraciones de Vigna dejaron un manto de misterio y preocupación al respecto: "Pero no puedo dar más información sobre esa persona porque me hará la vida imposible si lo hago".

De esta forma, la actriz confirmó que el conflicto no es con el cantante de cuarteto. "Con Ulises haremos muchos shows que tenemos previsto y estaré siempre agradecida a él y a su gente", sentenció Vigna. Ratificó que su carrera en el ámbito musical, y su alianza con el hermano de Rodrigo, continuarán según lo pautado y corrió el foco de la polémica hacia el productor "Max".