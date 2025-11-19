El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es? La figura del actor vuelve a llamar la atención no solo por su trayectoria, sino por el giro íntimo que estaría dando en esta nueva etapa.







El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim y Emilia Attias se separaron tras 20 años de relación y una hija en común.

Luego del escándalo, él se mudó a Montañita, Ecuador, para empezar una vida más tranquila.

Hubo rumores de romance con Sabrina Antón en 2024, aunque él no los confirmó en ese momento.

Ahora reveló que está en pareja con una joven cuyo nombre prefiere mantener en reserva, y aseguró que está muy feliz. Después de su separación de Emilia Attias, Julio “Turco” Naim volvió a estar en el centro de la escena mediática por su vida sentimental. Durante los meses posteriores al quiebre, se generaron rumores y versiones sobre un posible nuevo romance, que recién ahora parecen tomar forma con más fuerza.

Según medios del espectáculo, el Turco Naim estaría saliendo con una reconocida directora de cine argentina. La información circula con respaldo desde distintos programas, que indican que la relación habría comenzado luego de encuentros en un bar y colaboraciones profesionales. Para él, este vínculo representaría un nuevo comienzo con una persona con quien comparte un mundo creativo.

Qué dijo el Turco Naim sobre su nueva pareja el turcojpg.jpg Asaltaron al turco Naim en un semáforo: le pusieron un arma en la cabeza El Turco Naim se distanció de Emilia Attias hace ya un tiempo, un episodio que estuvo rodeado de polémicas. Tras dos décadas juntos, anunciaron su separación en mayo de 2024, con una hija en común, Gina.

Desde entonces, la vida amorosa del Turco había quedado envuelta en incógnitas. Luego de la ruptura, decidió mantenerse al margen y se radicó en Montañita, una playa de Ecuador, para empezar una nueva etapa.

En septiembre de 2024 surgieron rumores que lo vinculaban con una joven llamada Sabrina Antón, debido a un intercambio llamativo en redes sociales, aunque él evitó hablar del tema. Si bien seguía declarando públicamente que estaba soltero, esto cambió recientemente, cuando Naim confirmó que está conociendo a alguien.

No quiso revelar su identidad, pero en una conversación con el programa de Moria Casán contó que se trata de una mujer joven que lo hace muy feliz. En su apariencia se nota un cambio: luce más alegre y relajado. “Hay algo dando vueltas, pero no la quiero exponer, Moria. Contar las cosas a veces trae consecuencias… Dios te marca enseguida”, comentó entre risas.