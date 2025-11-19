19 de noviembre de 2025 Inicio
Allanaron la casa del acosador de Cris Morena: qué encontraron en su habitación

El procedimiento se realizó en una vivienda de Lanús, donde el hombre de 51 años vive junto a su madre. Los investigadores hallaron elementos que demuestran su obsesión con la productora y empresaria.

Cris Morena ya había denunciado a su acosador en 2020.

La Policía allanó la casa del hombre denunciado por acosar a Cris Morena, quien ya tiene una restricción perimetral y tobillera electrónica, y encontró elementos que demuestran su obsesión con la productora: tenía un collage de fotos de sus ojos y un mapa en el que registraba todos sus movimientos.

El hombre fue identificado como Leandro Lo Giudice, de 51 años, a quien la empresaria ya había denunciado en 2020 por hostigamiento. En ese momento se le impuso una perimetral, prohibición de contacto y una probation de 30 horas de trabajo comunitario. Sin embargo, volvió a acosarla en los últimos meses.

Cris Morena hizo una nueva denuncia que derivó en la implementación de una tobillera electrónica. En el marco de la causa, también se allanó la casa de Lanús donde Lo Giudice vive junto a su madre. Allí se secuestraron un teléfono celular y una computadora para ser peritados.

Sin embargo, los elementos más perturbadores fueron hallados en la habitación del sospechoso. Usando recortes de revistas, el hombre había armado un collage de fotos de los ojos de Cris Morena. También había anotaciones de su puño y letra donde aparecía el nombre de la empresaria y situaciones que él imaginaba entre ambos.

Además, según informó el periodista Carlos Salerno, había registrado los movimientos de Cris Morena a través de distintas notas y un mapa donde señalaba los lugares que visitaba y las personas con las que se reunía. Lo Giudice no está detenido, pero la Justicia le prohibió acercarse a menos de 1.000 metros de la conductora.

También se ordenó peritar los dispositivos secuestrados, ya que en ellos habría mensajes que aluden tanto a Cris Morena como a su entorno. En cuanto a los documentos y papeles secuestrados, estaban guardados en cajones en la habitación del sospechoso.

