Brutal pelea en Merlo: se enfrentaron hinchas de Midland y Deportivo Merlo en un bar

El enfrentamiento se dio durante el fin de semana en San Antonio de Padua, a media cuadra de la Comisaría 2°. Hubo disparos, insultos e incluso se arrojaron objetos contundentes como una reja, piedras o botellas.

Testigo aseguraron que hubo 6 autos dañados por la pelea que se dio a medio cuadra de la Comisaría.

Los hinchas de dos equipos de zona oeste tuvieron un brutal enfrentamiento en la puerta de un bar en San Antonio de Padua, en la localidad bonaerense de Merlo, durante el fin de semana donde se registraron graves destrozos en la vía pública.

El violento episodio ocurrió el sábado en la intersección de las calles Directorio y Chubut, a metros de la Comisaría 2 de Merlo, de las cuales los policías no intervinieron para evitar los disturbios que se desarrollaron durante varios minutos y provocó disturbios y destrozos en la vía pública.

Los testigos aseguraron que el enfrentamiento se dio entre los hinchas de Midland y el Deportivo Merlo y por el cual, al menos seis autos terminaron destrozados por la violencia de la situación. Por el momento no se realizó ninguna denuncia no trascendió que haya personas detenidas.

Según se puede observar en un video que trascendió, todo comenzó con una pelea entre insultos y empujones entre dos grupos, en la vereda donde comenzaron con empujones, insultos, se arrojaron objetos contundentes como una reja, piedras o botellas, y también se escucharon algunos disparos.

El hecho ocurrió luego de que Midland consiguiera el bicampeonato de la Primera B Metropolitana y el ascenso a la Primera Nacional. Sucedió justo en la previa de un partido clave para Deportivo Merlo, que se jugaba el domingo la permanencia en la categoría.

Un grupo de hinchas protagonizaron una brutal pelea en Merlo

Luego de la pelea en la calle, donde no trascendió que se registraron heridos, vecinos del lugar aseguraron que las peleas en la zona entre hinchas de diversos equipos “son habituales”, de igual modo, en este caso no hubo una denuncia.

El lugar donde se produjo la pelea es un barrio de casas residenciales y varios locales comerciales, y los vehículos que sufrieron daños son de vecinos de la zona, e incluso fue a media cuadra de la Comisaría Merlo 2°, en San Antonio de Padua.

