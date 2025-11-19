Científicos estadounidenses presentaron una medicina experimental para curar cientos de enfermedades genéticas raras Se trata de PERT, un desarrollo de edición genética avanzada que fue presentado este miércoles en la prestigiosa revista científica "Nature". De las siete mil enfermedades raras conocidas, hasta ahora solo existe tratamiento para el 5% de ellas, aunque afecten a 300 millones de personas en todo el mundo. Por







El químico estadounidense David Liu, considerado uno de los mejores científicos vivos, anunció el lanzamiento de PERT: una medicina experimental multiusos que promete arreglar la causa de decenas, o incluso cientos, de enfermedades genéticas diferentes.

En la actualidad, la ciencia tiene identificadas alrededor de siete mil enfermedades raras causadas por problemas genéticos. Sin embargo, tan solo existe tratamiento para el 5% de ellas, a pesar de que afectan a 300 millones de personas en todo el mundo. Liu, del Instituto Broad, ubicado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, aseguró que el gran problema para desarrollar tratamientos de edición genética no es la falta de avances científicos, los cuales ya existen. Sino las exigencias de las autoridades, los altos precios de fabricación y el desafío de comercializar los medicamentos que solo sirven para una ínfima parte de los pacientes.

Las empresas de edición genética "tienen que tomar la desgarradora decisión de qué objetivos perseguir, que es lo mismo que decidir qué pacientes se van a quedar atrás”, aseguró Liu. Para ello, el propuso un tratamiento revolucionario: “La edición genética agnóstica respecto a la enfermedad”.

El equipo de Liu propuso que no se hagan modificaciones genéticas en cada eslabón de la cadena del ADN, como se hace hasta ahora. Por el contrario, la idea es realizar sofisticadas modificaciones genéticas para que cada célula produzca una molécula que genere las proteínas necesarias para las principales tareas biológicas de los seres vivos, independientemente de que la proteína implicada sea aquella en la que radica la enfermedad rara.

Los investigadores hicieron un primer intento con éxito en cuatro enfermedades congénitas aparentemente muy diferentes: la de Tay-Sachs, un trastorno neurodegenerativo que hace que los niños mueran antes de cumplir cuatro años; la de Batten, también letal y asociada a un deterioro progresivo de las capacidades; la de Niemann-Pick, causante de la acumulación de grasas en el cerebro; y el síndrome de Hurler, que provoca una cascada de complicaciones respiratorias y cardíacas antes de que llegue la adolescencia.