Diego Spagnuolo declara en la causa por coimas en Andis

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad se presentará a las 13 ante el fiscal Franco Picardi. El juez Sebastián Casanello rechazó el pedido de detención.

Diego Spagnuolo declara a las 13 en Comodoro Py.

C5N

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, prestará declaración indagatoria este miércoles a las 13 ante el fiscal Franco Picardi en la causa por presuntos pedidos de coimas en ese organismo, mientras el escándalo continúa con la renuncia de Ornella Calvete, hija de Miguel, otro señalado por la Justicia como lobista de droguerías e intermediario en el esquema ilegal, a su cargo en el Ministerio de Economía.

Picardi había pedido la detención, pero el juez Sebastián Casanello consideró que se encuentra a derecho y lo citó a indagatoria para el 19 de noviembre.

La causa se originó a partir de los audios en los que se escucha supuestamente a Spagnuolo hablar de coimas y retornos. Luego se acumuló prueba y detectó una organización delictiva, direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto consto y sobreprecios. También el pago de sobornos a los funcionarios públicos.

Todo ello "en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable, adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros)".

Embed - CORRUPCIÓN en ANDIS: el mail que compromete a DIEGO SPAGNUOLO

El 10 de marzo de 2025, Spagnuolo recibió un mail en su casilla de correo electrónico corporativa donde un empresario llamado Luis Cella le hacía saber que su empresa Prevent estaba siendo discriminada y que no podía ingresar al sistema de sorteo de precios para proveer a la ANDIS y al programa Prevenir Salud.

En el mensaje, el empresario le reclamaba a Spagnuolo por la falta de respuestas a los reiterados mails en los que le advertía que "un puñado de empresas seleccionadas a dedo y operadores externos manejan este perverso y corrupto sistema de compras".

"A la falta de respuestas en todo este tiempo transcurrido y callando y dejando ud que esto siga sucediendo, me veo obligado por la ausencia de acción de su parte a realizar las denuncias correspondientes y que el tema tome conocimiento público", señalaba Cella en el mail.

"Es lamentable dr Spagnuolo que en este gobierno ocurran estas cosas y ud permita este accionar. Su amigo el dr Miguel Ángel Calvete me dijo que le informaría a ud en forma directa este tema y que resolvería el problema a la brevedad que nos lleva a esta desagradable situación", agregó.

Escándalo de coimas en ANDIS: quiénes son los 14 citados a declarar en la causa

Tras levantarse el secreto de sumario, el fiscal concluyó que en ANDIS "se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y en consecuencia por las características de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS, como herramienta de aparente transparencia".

La imputación del titular de la Fiscalía Federal N° 5 es por defraudación, por administración fraudulenta y el direccionamiento de contrataciones públicas. El caso se destapó tras la difusión de unos audios en los que el ex titular del organismo menciona a la empresa Suizo Argentina.

Además de Spagnuolo, los citados a declarar son Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Gustavo Rama, Ruth Lozano, Andrés Horacio Araudo, Silvana Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

