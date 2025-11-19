El periodista David Kavlin presentó el libro "Nos gritan judíos de mierda"

Embed - (Nos gritan) JUDÍOS DE M13RDA en Instagram: "Nos complace anunciar que junto con **David Kavlin** estaremos realizando la presentación de su libro *“(Nos gritan) Judíos de M13rda”*, una obra provocadora, urgente y profundamente actual. Esta obra narra las historias de seis judíos que, en distintos momentos y lugares del mundo, renegaron de su identidad, atacaron a Israel o se sometieron a los discursos del progresismo antisionista… hasta descubrir que no eran perseguidos por lo que pensaban, sino por lo que eran: judíos. Cada capítulo ilumina experiencias atravesadas por hechos reales —atentados, cancelaciones, marchas, redes sociales, fake news, universidades colonizadas por el odio— y conduce a un mismo destino: **Israel como último refugio, como frontera entre el odio y la existencia**. Miércoles 19/11 | 18:30 hs MUSEO DEL HOLOCAUSTO - Montevideo 919 - CABA Un encuentro para pensar, preguntar y no callar. CON INSCRIPCIÓN PREVIA. Escribinos para participar #Libro #Cultura #judíosdem13rda #librosqueinterpelan"

