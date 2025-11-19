19 de noviembre de 2025 Inicio
El periodista David Kavlin presentó el libro "Nos gritan judíos de mierda"

La obra cuenta las historias de seis judíos dispersos por el mundo que, en distintos momentos, renegaron de su origen o cayeron en los discursos del progresismo antisionista, hasta ser perseguidos no por lo que pensaban, sino por lo que eran: judíos.

Por
Desde el ataque terrorista de Hamás en Israel

Desde el ataque terrorista de Hamás en Israel, el 7 de octubre de 2023, Kavlin profundizó su compromiso con el sionismo. 

El periodista y conductor, tanto televisivo, como radial, David Kavlin presentó este miércoles su nuevo libro Nos gritan judíos de mierda, en el Museo del Holocausto, ubicado en el centro porteño. Esta obra aborda el antisemitismo contemporáneo y las tensiones identitarias del pueblo judío en un contexto global marcado por la intolerancia y los discursos de odio.

Kavlin describió su libro como “un intento por hackear el olvido y mostrar el camino de regreso a la identidad”. Nos gritan judíos de mierda cuenta las historias de seis judíos dispersos por el mundo que, en distintos momentos, renegaron de su origen o cayeron en los discursos del progresismo antisionista, hasta ser perseguidos no por lo que pensaban, sino por lo que eran: judíos.

La presentación contó con la participación del analista político Gabriel Slavinsky, quien acompañó al autor en una conversación profunda sobre el valor de la memoria, la libertad de pensamiento y la defensa del Estado de Israel frente al avance del antisemitismo.

Kavlin nació en la provincia de Salta y es licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el ataque terrorista de Hamás en Israel, el 7 de octubre de 2023, Kavlin profundizó su compromiso con el sionismo.

