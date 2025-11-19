19 de noviembre de 2025 Inicio
Escándalo en el Ascenso: San Martín de Burzaco echó a casi todo el plantel por "falta de actitud"

El club del Sur del conurbano bonaerense sacó un durísimo comunicado donde informó que la plantilla de jugadores "será renovado casi en su totalidad debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido".

Sanma perdió 3-1 con Deportivo Merlo de local

Sanma perdió 3-1 con Deportivo Merlo de local, el finde pasado.

San Martín de Burzaco sacudió el mundo del fútbol del ascenso al dar a conocer una medida inédita en la tercera categoría de AFA: anunció que rescindirá la mayoría de los contratos profesionales de su plantel de Primera. El club que milita en la Primera B Metropolitana lo anunció a través de un comunicado oficial en el que denunció “notoria falta de actitud” en el último partido frente a Deportivo Merlo por 3-1, el último fin de semana.

A través de las redes sociales oficiales, la dirigencia del equipo del Sur del conurbano bonaerense, que finalizó 13° en la Tabla Anual y no logró clasificar al octogonal final, informó a socios e hinchas que la gran mayoría del plantel sería renovado después del encuentro disputado el domingo en el estadio Francisco Boga, en el que el equipo dirigido por Federico Scurnik, exarquero de 41 años, cayó por 3-1 como local ante Merlo, en la última fecha del Torneo Clausura.

“Teníamos trazado un objetivo que era la clasificación al octogonal y luego de eso ver qué pasaba. No encuentro algo extraño u oculto, (queremos) cambiar y renovar el plantel, y retener a otros”, expresó Gabriel Ostanelli, presidente de la institución, en diálogo con TyC Sports.

Ademas, relató el descontento por la ida de algunos de los integrantes del plantel hayan participado de la Copa Potrero, el torneo de fútbol amateur organizado por el Kun Agüero. “Tratamos de darles lo mejor a los jugadores. Después pasan cosas externas: estoy enojado porque jugadores que están comprometidos con el plantel se fueron a jugar a un torneo amateur, a la Copa Potrero. Que no estén con el compromiso y la dedicación metida en el club nos da mucha bronca. Tenemos tres casos que estamos analizando. Eso nos tira abajo todo un año”, explicó.

El comunicado de San Martín de Burzaco

El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco informa a sus socios, socias, hinchas, simpatizantes y al público en general que el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada. Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura –situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico–. Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución.

Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece.

A Sanma lo hace grande su gente.

