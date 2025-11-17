17 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajó a un monasterio budista y nunca más supieron de él: la angustiante búsqueda de un argentino desaparecido en Laos

Sergio Vaca es oriundo de Córdoba pero vivió en España hasta mediados de 2022, cuando emprendió una travesía por Asia. Su familia inició una desesperada búsqueda internacional tras perderle el rastro.

Por
Sergio Vaca vivió en Valencia hasta julio de 2022.

Sergio Vaca vivió en Valencia hasta julio de 2022.

La familia del ciudadano argentino Sergio Vaca, oriundo de Córdoba pero residente en España desde hace varios años, inició una desesperada búsqueda internacional tras perder su rastro en Asia. El hombre emprendió una travesía hacia un supuesto monasterio budista en Laos en 2022 y no se comunica con sus seres queridos desde entonces.

Chubut declaró emergencia climática.
Te puede interesar:

Chubut declaró la emergencia climática tras el alerta roja por intensos vientos

La historia se hizo pública a través de las redes sociales por su hija, Eliana Vaca, quien relató que su padre vivía en Valencia hasta julio de 2022. La última comunicación que recibieron fue por correo electrónico en noviembre de ese año, indicando su ubicación y un tiempo estimado de regreso.

"Mi papá está desaparecido. Vivía en Valencia, España, hasta julio del 2022. Ese mismo año se fue a Asia. Su último mail fue en noviembre del 2022, donde decía que se encontraba en un monasterio budista en Laos y que volvería en un año. Desde entonces no ha dado señales de vida", declaró Eliana Vaca.

Eliana, quien reside en Brasil, detalló que la comunicación de su padre, aunque a distancia, era fluida hasta su viaje. En el último contacto, el hombre relataba haber conseguido trabajo como intérprete en un monasterio budista a 50 kilómetros del límite con China. "Él dijo que se encontraba en un monasterio budista, que necesitaba la paz, que en ese momento era lo que estaba buscando. Perfecto. Que iba a estar una temporada y en un año volvía", agregó su hija.

Embed - Eli Vaca | on Instagram: " Estamos buscando a mi Papá ¡¡ Te pido que compartas porfavor !! Y Si podes comentar COMPARTIDO, ayuda mucho a que se viralice. MUCHAS GRACIAS #comunidadvalenciana #españa #comparte #viajeros #argentina #viral #urgente #comunidaddeviajeros #missingperson #necesitoayuda #busqueda #alicante #valencia #padredesaparecido #madrid #barcelona #padre #ayuda #helpme"
View this post on Instagram

La familia encendió las alarmas al investigar la ubicación. "La primera alerta fue que en ese supuesto lugar donde él dice que estaba, no existen monasterios budistas", explicó Eliana. A esto se sumó la segunda señal: "La segunda alerta fue que en los monasterios en Asia no aceptan extranjeros como intérpretes para que trabajen ahí", sumó la hija del desaparecido.

La comunicación se realizaba exclusivamente por correo electrónico, dado que Vaca había prescindido de WhatsApp e Instagram antes de su viaje. "Después intentamos comunicarnos a ese mail y ya no existía, nos daba error. Yo después le seguí mandando mensajes, no le llegaban", enfatizó Eliana.

Ante la falta de novedades y las inconsistencias, la familia interpuso una denuncia ante Cancillería argentina y la Interpol. Fuentes de la investigación confirmaron que se están recabando datos para emitir la Alerta Amarilla de Interpol, el protocolo global para personas desaparecidas. Eliana Vaca expresó la profunda incertidumbre: "No sé si está vivo, no sé si está en otra situación. Hasta en un momento pensaba que lo habían secuestrado y todo esto es todo muy extraño".

Noticias relacionadas

Dos autopistas porteñas estarán cortadas por obras.

Dos autopistas de la Ciudad estarán cortadas por obras: cuáles son y en qué horarios

play

Rosario: nuevo ataque a balazos contra Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos

play

Temporal en Santa Cruz: tres pesqueros hundidos en Caleta Olivia por vientos que alcanzaron los 150 km por hora

Miles de personas buscan trabajo en Argentina.

Estrés por desempleo: los consejos para cuidar la salud mental y conseguir trabajo

La VTV en Misiones sigue dando que hablar.

Cambió la multa por tener la VTV vencida: cuál fue la decisión del Gobierno

Este ritual energético se basa en una creencia popular muy arraigada.

Por qué hay que tirar pimienta negra en la puerta de la casa: para qué sirve

Rating Cero

La Renga, de Mataderos al mundo.
play

La Renga lanzó un nuevo álbum en vivo grabado durante su gira europea en 2024

Esto es clave porque los X-Men del UCM no serán una continuación de nada. No heredarán las tramas de Fox, no arrastrarán decisiones pasadas, no deberán encajar con actores previos.

Quiénes serían los nuevos líderes de los X-Men en las próximas películas de Marvel

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

La pieza grabada por McCartney se titula Bonus Track.

Paul McCartney lanzará un "tema silencioso" para protestar contra el avance de la IA en la industria músical

Estreno japonés que se consolida entre las series más intensas de Netflix.
play

Acción y supervivencia: una impactante serie de Netflix que se va a convertir en una de tus favoritas

Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 
play

La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025

últimas noticias

Fuerte denuncia: Nigeria acusó a Congo por brujería tras quedar eliminada del mundial

Fuerte denuncia: Nigeria acusó a Congo de brujería tras quedar eliminada del mundial

Hace 11 minutos
Los American Depositary Receipts (ADRs) registraron fuertes caídas.

Los ADRs retrocedieron hasta 6,1% y el S&P Merval perforó los 2.000 puntos en dólares

Hace 13 minutos
Chubut declaró emergencia climática.

Chubut declaró la emergencia climática tras el alerta roja por intensos vientos

Hace 27 minutos
play
La Renga, de Mataderos al mundo.

La Renga lanzó un nuevo álbum en vivo grabado durante su gira europea en 2024

Hace 34 minutos
Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.

Bullrich, tras reunirse con Villarruel: "Se coloca como presidenta del Senado pero sin tomar partido por el Gobierno"

Hace 37 minutos