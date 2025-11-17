Viajó a un monasterio budista y nunca más supieron de él: la angustiante búsqueda de un argentino desaparecido en Laos Sergio Vaca es oriundo de Córdoba pero vivió en España hasta mediados de 2022, cuando emprendió una travesía por Asia. Su familia inició una desesperada búsqueda internacional tras perderle el rastro. Por







Sergio Vaca vivió en Valencia hasta julio de 2022.

La familia del ciudadano argentino Sergio Vaca, oriundo de Córdoba pero residente en España desde hace varios años, inició una desesperada búsqueda internacional tras perder su rastro en Asia. El hombre emprendió una travesía hacia un supuesto monasterio budista en Laos en 2022 y no se comunica con sus seres queridos desde entonces.

La historia se hizo pública a través de las redes sociales por su hija, Eliana Vaca, quien relató que su padre vivía en Valencia hasta julio de 2022. La última comunicación que recibieron fue por correo electrónico en noviembre de ese año, indicando su ubicación y un tiempo estimado de regreso.

"Mi papá está desaparecido. Vivía en Valencia, España, hasta julio del 2022. Ese mismo año se fue a Asia. Su último mail fue en noviembre del 2022, donde decía que se encontraba en un monasterio budista en Laos y que volvería en un año. Desde entonces no ha dado señales de vida", declaró Eliana Vaca.

Eliana, quien reside en Brasil, detalló que la comunicación de su padre, aunque a distancia, era fluida hasta su viaje. En el último contacto, el hombre relataba haber conseguido trabajo como intérprete en un monasterio budista a 50 kilómetros del límite con China. "Él dijo que se encontraba en un monasterio budista, que necesitaba la paz, que en ese momento era lo que estaba buscando. Perfecto. Que iba a estar una temporada y en un año volvía", agregó su hija.

La familia encendió las alarmas al investigar la ubicación. "La primera alerta fue que en ese supuesto lugar donde él dice que estaba, no existen monasterios budistas", explicó Eliana. A esto se sumó la segunda señal: "La segunda alerta fue que en los monasterios en Asia no aceptan extranjeros como intérpretes para que trabajen ahí", sumó la hija del desaparecido.