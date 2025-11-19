19 de noviembre de 2025 Inicio
Dos delincuentes asesinaron a un joven de 21 años para robarle la bicicleta en la autopista Riccheri

El joven iba con su mejor amiga por la colectora, cuando, a la altura del kilómetro 8, fueron abordados. El chico intentó resistirse, pero los ladrones sacaron un arma. “Me lo mataron delante de mis ojos”, indicó la chica.

El joven de 21 años se resistió al robo y lo mataron.

Un joven de 21 años fue asesinado de un balazo en la cabeza para robarle la bicicleta mientras circulaba por la colectora de la autopista Teniente General Pablo Riccheri, con su mejor amiga, con quien venía de dar un paseo. “Me lo mataron delante de mis ojos”, indicó.

El hecho ocurrió el lunes a la altura kilómetro 8 por la noche, luego de haber pasado la tarde en los bosques cercanos. La víctima fue identificada como Nazareno Tobías Isern y fue hallado sin vida en la escena junto con su amiga.

Según la reconstrucción de los hechos, dos ladrones armados se cruzaron en el camino para sacarle la bicicleta y él se resistió para que no le roben. Ante la negativa de no entregar la bici, los delincuentes le dispararon en la cabeza.

El personal de la Policía Científica revisó el cuerpo de la víctima y se constató un disparo en el cráneo. La investigación quedó a manos del fiscal Fernando Semisa, a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N°4 de Esteban Echeverría del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Los delincuentes son buscados por la Policía en el marco de una causa que fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.

