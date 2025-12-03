Fueron liberados bajo fianza los 5 argentinos que fueron detenidos en Miami

Bajo fianza, los cinco mendocinos que fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, por robo en un shopping fueron liberados tras una audiencia ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida.
Los mendocinos están acusados por haber robado mercancía de una tienda Tommy Hilfiger y de la tienda Berlington cuando estaban de viaje por una despedida de solteros.
Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua se enfrentaron a la Justicia vía Zoom, donde se los pudieron ver vestidos con el uniforme naranja, asistidos por un traductor.
Cada intervención tuvo una duración aproximada de tres minutos en los que la jueza leyó las imputaciones y determinó los montos de las cauciones que van entre los 4000 y 4500 dólares y que fueron abonados con tarjeta de crédito. “De ahí quedaron en libertad para volver al país donde se prevé que lleguen estén miércoles”, señalaron en C5N.
Tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, dieron con los acusados mientras actuaban de manera coordinada: primero se dirigieron a la tienda Burlington, donde se llevaron valijas de gran tamaño sin pagarlas.
Luego, fueron vistos en comercios de reconocidas marcas como Columbia y The North Face, donde llenaron equipaje que habían robado previamente con prendas y artículos extraídos de las estanterías. A partir de las cámaras, también se advirtió que el grupo se dispersaba para evitar levantar sospechas, con algunos integrantes que distraían a los empleados y otros ocultaban los productos en las valijas.
La jueza resolvió imponer un total de 21.000 dólares como fianza y estableció las restricciones de acercamiento al centro comercial y por consiguiente a los comercios robados. Los procesados permanecieron incomunicados y alejados de sus familias, mientras esperaban el cumplimiento de los trámites para una eventual liberación.