Era médico pero con un método particular se volvió en un asesino serial indectable: quién era

Esa capacidad para camuflarse dentro de su entorno profesional le permitió operar sin levantar sospechas y mantenerse al margen de sus homicidios.

Por
“El doctor de las familias” mató a 235 personas

  • Harold Shipman fue un médico británico que se convirtió en uno de los asesinos seriales más letales de la historia, utilizando su posición profesional para matar a pacientes.
  • Durante más de dos décadas operó sin despertar sospechas significativas, protegido por la confianza social depositada en los profesionales de la salud y por fallas institucionales en los controles médicos.
  • Fue detenido en 1998 después de que una funeraria y una colega notaran patrones inusuales en las muertes certificadas por él, lo que llevó a una investigación que reveló manipulación de historiales clínicos y certificados de defunción.
  • Condenado en 2000 por 15 asesinatos (aunque las investigaciones oficiales estiman más de 200 víctimas) Shipman murió en prisión en 2004.

La figura de Harold Shipmanha ha vuelto a generar interés debido a la singular combinación entre su profesión y una oscura doble vida que lo mantuvo oculto durante años. A simple vista, se trataba de un profesional respetado, dedicado a sus pacientes y con una trayectoria impecable. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un método tan particular como inquietante que lo convirtió en uno de los asesinos seriales más difíciles de detectar.

Las autoridades tardaron en comprender que las coincidencias no eran tales. Los casos que comenzaban a acumularse parecían formar parte de patrones difusos, sin una conexión evidente. Con el paso del tiempo, ciertas irregularidades comenzaron a llamar la atención, dando inicio a una compleja investigación que pondría en jaque la aparente normalidad que rodeaba al médico.

Cuál es la historia de Harold Shipman, el doctor que era un asesino serial

Harold Shipman 2

La historia de Harold Shipman expuso uno de los puntos más ciegos del sistema sanitario británico: la confianza automática depositada en la figura del médico, incluso cuando esa autoridad se convierte en una herramienta de violencia.

Shipman, considerado uno de los asesinos seriales más letales de la historia moderna, construyó su poder sobre un vínculo profundamente desigual, donde sus pacientes (en su mayoría mujeres mayores) quedaban completamente expuestas a un profesional que debía cuidarlas pero que utilizó su rol para silenciarlas de forma definitiva.

Durante más de veinte años, sus crímenes se desarrollaron sin que las instituciones sanitarias, los organismos regulatorios ni las autoridades policiales detectaran los patrones de muerte que se repetían en su consulta. Esa invisibilidad no fue casual: la violencia contra mujeres mayores suele quedar relegada en los debates públicos, y sus muertes, muchas veces, se interpretan como “naturales” sin cuestionar el contexto.

Shipman se aprovechó de ese prejuicio etario y de género, seleccionando víctimas que, para el sistema, eran vistas como menos urgentes, menos escuchadas y menos investigadas. Cuando finalmente fue descubierto, no fue por un mecanismo oficial de control, sino por la sospecha sostenida de una colega y de una funeraria que notaron irregularidades imposibles de ignorar.

Su caso no solo reveló la magnitud de sus crímenes, sino también la fragilidad de un sistema que, al no cuestionar las jerarquías médicas, permitió que la violencia se disfrazara de atención sanitaria. Revisar la historia de Harold Shipman desde una perspectiva feminista implica reconocer que la vulnerabilidad de las mujeres mayores no es un fenómeno aislado, sino el resultado de estructuras sociales que las han invisibilizado históricamente. Y es, sobre todo, una advertencia sobre cómo la autoridad sin control puede transformarse en un arma mortal.

