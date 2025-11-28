28 de noviembre de 2025 Inicio
Aterrorizó Junín y marcó un precedente clave en Argentina: de qué asesino en serie se trata

Con el paso del tiempo, el caso se transformó en un punto de inflexión para la criminología y el abordaje judicial en el país.

La historia del asesino en serie que mataba mujeres

  • Una serie de crímenes conmocionó a la ciudad de Junín y generó un clima de miedo sostenido entre sus habitantes.
  • El caso se desarrolló en un momento en el que Argentina aún no contaba con experiencia ni protocolos claros para investigar asesinos seriales.
  • La reiteración de los hechos obligó a las autoridades a replantear estrategias policiales y judiciales.
  • La figura de Rubén Recalde quedó registrada como un antecedente clave en la historia criminal del país.

Durante un período de creciente conmoción social, la ciudad de Junín fue escenario de una serie de crímenes que alteraron para siempre la percepción de seguridad en la región. Un femicida actuó con un patrón reiterado, generando miedo, rumores y una atención inédita por parte de la prensa y las fuerzas de seguridad. El caso no solo sacudió a la comunidad local, sino que comenzó a instalarse como un fenómeno de alcance nacional.

La investigación avanzó en un contexto donde todavía no existía en Argentina una mirada sistemática sobre el fenómeno de los asesinos en serie. Las autoridades se enfrentaron a dificultades para unificar causas, interpretar los vínculos entre los hechos y comprender el perfil del agresor. Mientras tanto, cada nuevo episodio reforzaba la sensación de que algo excepcional estaba ocurriendo.

Quién es Rubén Recalde, el asesino en serie que marcó la historia en Argentina

Ruben Recalde

Los crímenes atribuidos a Rubén Recalde marcaron un antes y un después en la historia policial de Junín y de la Argentina. La reiteración de los hechos, cometidos en un lapso relativamente corto y con características similares, generó una alarma social inédita en la ciudad y obligó a las autoridades a enfrentar un fenómeno delictivo que hasta entonces no había sido abordado de manera sistemática en el país.

Recalde cometió una serie de homicidios siguiendo un patrón reiterado que incluyó el ataque a mujeres jóvenes, la elección de espacios urbanos conocidos y la utilización de métodos similares en cada hecho, lo que permitió posteriormente vincular los casos entre sí. Los crímenes se produjeron en distintos puntos de la ciudad y generaron una fuerte conmoción social, ya que mostraban signos de planificación y repetición.

Muchas de las alertas iniciales no lograron articularse bajo una misma hipótesis, lo que retrasó la identificación del agresor y dejó expuesta la vulnerabilidad de un sector de la población que, históricamente, ha tenido menor acceso a mecanismos efectivos de protección.

El tratamiento público del caso también reflejó las lógicas de época. Mientras el foco se concentraba en la excepcionalidad del victimario y en el impacto del miedo colectivo, las víctimas ocuparon un lugar secundario en los relatos, mencionadas de forma fragmentaria y sin mayor contexto sobre sus vidas. Con el paso del tiempo, esa mirada fue revisada y permitió incorporar lecturas más amplias sobre el modo en que operan la violencia y la desigualdad en estos crímenes.

Hoy, el caso Recalde es considerado un antecedente clave en el estudio de los asesinatos seriales en Argentina y en la evolución de los protocolos de investigación criminal. Su revisión continúa ofreciendo elementos para pensar no solo la respuesta del Estado frente a delitos reiterados, sino también la importancia de mirar estos hechos desde una perspectiva que tenga en cuenta a las víctimas y las condiciones sociales en las que ocurrieron.

