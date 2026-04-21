Vuelven las lluvias y se desploma el termómetro en Buenos Aires: hay alerta meteorológica por tormentas En los próximos días, una masa de aire frío ingresará desde el sur, generando temperaturas mínimas por debajo de los 15 grados. Además, el mal tiempo y las precipitaciones, se mantendrán durante la jornada con lluvias aisladas y chaparrones. Por + Seguir en







Los chaparrones y lluvias aisladas se mantedrán durante la jornada del martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica naranja y amarilla por lluvia para Buenos Aires y otras tres provincias de Argentina. Además, a partir del miércoles, se espera un desplome brutal del termómetro que traerá temperaturas mínimas por debajo de los 15 grados.

Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba se encuentran bajo alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuaniAyoroaOK/status/2046361519005327721&partner=&hide_thread=false INFO> Toda la pcia de #BuenosAires con lluvias, chaparrones y tormentas aisladas. Nada que represente ningún riesgo.

> Las condiciones de inéstabilidad se mantendrán igual durante gran parte de mañana. Hay lugares con +100 mm. Suelo totalmente saturado.

> En nuestra región… pic.twitter.com/pHI32VwlfI — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) April 20, 2026 Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

En esa línea, desde Meteored adelantaron un desplome del termómetro, por el "ingreso progresivo de aire más frío comienza a evidenciarse en el centro del país, con temperaturas mínimas que descienden a valores de entre 8 y 12 grados".

Cómo estará el clima en CABA: el pronóstico extendido del SMN La Ciudad de Buenos Aires atraviesa un martes de fuerte inestabilidad, con una probabilidad de tormentas que alcanzará su pico del 70% durante la tarde. Se espera una jornada marcada por la alta humedad y precipitaciones persistentes, bajo una temperatura máxima de 23° que comenzará a descender a medida que el frente de mal tiempo se desplace hacia la noche.