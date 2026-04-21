Vuelven las lluvias y se desploma el termómetro en Buenos Aires: hay alerta meteorológica por tormentas
En los próximos días, una masa de aire frío ingresará desde el sur, generando temperaturas mínimas por debajo de los 15 grados. Además, el mal tiempo y las precipitaciones, se mantendrán durante la jornada con lluvias aisladas y chaparrones.
Los chaparrones y lluvias aisladas se mantedrán durante la jornada del martes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica naranja y amarilla por lluvia para Buenos Aires y otras tres provincias de Argentina. Además, a partir del miércoles, se espera un desplome brutal del termómetro que traerá temperaturas mínimas por debajo de los 15 grados.
INFO> Toda la pcia de #BuenosAires con lluvias, chaparrones y tormentas aisladas. Nada que represente ningún riesgo. > Las condiciones de inéstabilidad se mantendrán igual durante gran parte de mañana. Hay lugares con +100 mm. Suelo totalmente saturado. > En nuestra región… pic.twitter.com/pHI32VwlfI
Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
En esa línea, desde Meteored adelantaron un desplome del termómetro, por el "ingreso progresivo de aire más frío comienza a evidenciarse en el centro del país, con temperaturas mínimas que descienden a valores de entre 8 y 12 grados".
Cómo estará el clima en CABA: el pronóstico extendido del SMN
La Ciudad de Buenos Aires atraviesa un martes de fuerte inestabilidad, con una probabilidad de tormentas que alcanzará su pico del 70% durante la tarde. Se espera una jornada marcada por la alta humedad y precipitaciones persistentes, bajo una temperatura máxima de 23° que comenzará a descender a medida que el frente de mal tiempo se desplace hacia la noche.
A partir del miércoles, el ingreso de una masa de aire más seco despejará el cielo pero traerá un marcado descenso térmico, con una mínima que caerá hasta los 12° Este ambiente fresco y otoñal se consolidará durante el resto de la semana, garantizando condiciones de buen tiempo y sol, pero con bajas temperaturas especialmente en las primeras horas del día.
Alerta meteorológica por lluvia y tormentas: las localidades afectadas
Córdoba: General San Martín - Marcos Juárez - Unión - San Justo.
Santa Fe: Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín -Caseros - General López -Garay - La Capital - San Jerónimo -Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo.
Buenos Aires: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas -Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Coronel Suárez - Zona serrana de Saavedra - Zona serrana de Tornquist - Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist -Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil- Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.