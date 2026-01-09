Llega la ciclogénesis a la Argentina: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por fuertes precipitaciones y viento. Un centro de bajas presiones se moverá desde Córdoba y Cuyo hacia el norte, afectando a varias provincias. Por + Seguir en







Se esperan tormentas en el país. Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla y naranja por tormenta para varias localidades de Argentina. En las próximas horas, se espera el avance de un centro de bajas presiones se moverá desde Córdoba y Cuyo hacia el norte, afectando a varias provincias.

Desde el SMN explicaron que "comienza a desarrollarse un sistema de baja presión sobre varias provincias del norte y este del país" el avance de una nueva ciclogénesis provoca "tormentas fuertes principalmente en Chaco, Corrientes y Santa Fe. Rigen varios avisos a corto plazo".

Esto provoca tormentas fuertes principalmente en Chaco, Corrientes y Santa Fe. Rigen varios avisos a corto plazo pic.twitter.com/Q5LmWKUfJg — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 9, 2026 Las provincias bajo alerta por tormentas son Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

En esta área se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Desde Meteored informaron que durante la madrugada del viernes se activaron tormentas hacia el norte, afectando sectores como Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Posteriormente, a lo largo del día viernes, el mal tiempo irá progresivamente afectando las provincias del noreste argentino.

Alerta meteorológica por tormentas: las localidades afectadas Entre Ríos: toda la provincia.

toda la provincia. Corrientes: toda la provincia.

toda la provincia. Misiones : toda la provincia.

: toda la provincia. Santa Fe: Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín -Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo - General Obligado - San Javier - Vera

Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín -Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo - General Obligado - San Javier - Vera Santiago del Estero: Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina - Sarmiento

Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina - Sarmiento Chaco: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando -Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo.

Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando -Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo. Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané