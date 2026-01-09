9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Llega la ciclogénesis a la Argentina: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por fuertes precipitaciones y viento. Un centro de bajas presiones se moverá desde Córdoba y Cuyo hacia el norte, afectando a varias provincias.

Por
Se esperan tormentas en el país.

Se esperan tormentas en el país.

Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla y naranja por tormenta para varias localidades de Argentina. En las próximas horas, se espera el avance de un centro de bajas presiones se moverá desde Córdoba y Cuyo hacia el norte, afectando a varias provincias.

Te puede interesar:

Temporal, inundaciones y destrozos en Salta: el dramático rescate de una pareja atrapada en un auto

Desde el SMN explicaron que "comienza a desarrollarse un sistema de baja presión sobre varias provincias del norte y este del país" el avance de una nueva ciclogénesis provoca "tormentas fuertes principalmente en Chaco, Corrientes y Santa Fe. Rigen varios avisos a corto plazo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2009578222330282154&partner=&hide_thread=false

Las provincias bajo alerta por tormentas son Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

En esta área se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Desde Meteored informaron que durante la madrugada del viernes se activaron tormentas hacia el norte, afectando sectores como Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Posteriormente, a lo largo del día viernes, el mal tiempo irá progresivamente afectando las provincias del noreste argentino.

Alerta meteorológica por tormentas: las localidades afectadas

  • Entre Ríos: toda la provincia.
  • Corrientes: toda la provincia.
  • Misiones: toda la provincia.
  • Santa Fe: Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín -Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo - General Obligado - San Javier - Vera
  • Santiago del Estero: Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina - Sarmiento
  • Chaco: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando -Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo.
  • Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Inminente arribo de una ciclogénesis: rigen alertas por tormentas y lluvias en Argentina

El frío trae una tregua a las temperaturas extremas por calor. 

El ingreso de un nuevo frente frío desploma el termómetro: adiós a las máximas arribas de 30°

Regresan las lluvias a Buenos Aires. 

Arribo inminente de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve

Gran parte de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas. 

¿Se aproxima una nueva ciclogénesis? Rige una alerta por tormentas para Buenos Aires

En Buenos Aires la máxima será de 31°.

Explota el termómetro: rige una alerta por calor extremo y se esperan máximas de 31° en Buenos Aires

comienza la primera quincena de enero con alerta amarilla por tormentas y viento en 7 provincias

Comienza la primera quincena de enero con alerta amarilla por tormentas y viento en 7 provincias

Rating Cero

El conductor posó al aire libre para exhibir el nuevo estilo.

La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

Flor Vigna.

Flor Vigna se burló de Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"

Martín Demichelis se salvó de la tragedia gracias a los rescatistas de José Ignacio. 

Milagroso rescate de Martín Demichelis y sus hijos tras quedar atrapados en el mar de Uruguay

últimas noticias

Adiós a los respaldos en 2026: cuál es la nueva tendencia. 

Adiós a los respaldos en las camas: esta es la tendencia que podés sumar a tu habitación

Hace 21 minutos
Los pasajeros pudieron descender por sus propios medios

Se prendió fuego un colectivo en San Telmo: no hubo heridos de gravedad

Hace 31 minutos
Trump aseguró que los cárteles controlan México.

Trump confirmó que EEUU iniciará ataques terrestres contra cárteles de México

Hace 47 minutos
Carnes jugosas y cocina clásica en un bodegón del centro porteño.

El bodegón barato de Buenos Aires que le esquiva a los platos secos y sirve carnes bien jugosas

Hace 51 minutos
Se esperan tormentas en el país.

Llega la ciclogénesis a la Argentina: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Hace 59 minutos