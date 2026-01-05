Comienza la primera quincena de enero con alerta amarilla por tormentas y viento en 7 provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso por abundante caída de agua en cortos períodos, además de ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Por + Seguir en







La primera semana completa de 2026 comienza con temperaturas agradables en todo el país, en la continuidad del alivio respecto a la tórrida ola de calor que atravesó el cierre del año pasado. No obstante, la atmósfera tiene reservados algunos eventos climáticos a los que atender, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas y viento en siete provincias para este lunes.

El organismo advirtió sobre fuertes tormentas en el oeste de Río Negro, oeste de La Pampa, sur de San Luis y casi todo el territorio de Neuquén y Mendoza.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Al mismo tiempo, hay alerta amarilla por vientos en el sudeste de Catamarca, este de La Rioja y norte de San Luis. El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

clima alertas smn servicio meteorológico nacional 5 enero 2026 Pesa alerta amarilla por vientos y tormentas para siete provincias. SMN El pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires El SMN anticipa una jornada agradable este lunes para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con el termómetro oscilando entre 17° y 28°, con vientos leves del norte. La semana estará atravesada por un ascenso de la temperatura que, sin embargo, apenas superaría los 30°, a la vez que se incrementa la nubosidad.

clima pronostico smn servicio meteorológico nacional 5 enero 2026 El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes. SMN Comienza la primera quincena de enero: cómo estará el clima en Mar del Plata La Feliz recibe a los turistas con un lunes agradable, con la temperatura entre 8° y 27°, y vientos moderados del noroeste. La semana tendrá una suba en el mercurio hasta que una lluvia en la mañana del miércoles dejará el aire algo más frío para los siguientes días. clima pronostico mar del plata smn servicio meteorológico nacional 5 enero 2026 Mar del Plata y su clima típico para comenzar la primera quincena de enero. SMN