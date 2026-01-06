6 de enero de 2026 Inicio
Explota el termómetro: rige una alerta por calor extremo y se esperan máximas de 31° en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por altas temperaturas para varias localidades de Argentina. Se espera que con el correr de las horas, las máximas en el norte alcancen los 34°.

En Buenos Aires la máxima será de 31°.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por calor extremo para varias localidades de Argentina. En el caso de la provincia de Buenos Aires, durante la jornada del martes 6 de enero la máxima alcanzará los 31 grados.

La alerta rige para la zona cordillerana de la provincia de Chubut, Río Negro y Neuquén, en el caso de la ciudad de Bariloche, la máxima rondará en 27 grados.

Durante el día de ayer, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) emitió una alerta por riesgo "extremo" de incendios para las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Por las altas temperaturas durante la temporada de verano, las probabilidades de incendio aumentan en las provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

A pesar de las máximas de 31° para CABA, vuelven las lluvias a la ciudad: cómo estará el clima

Con una marcada variabilidad en las condiciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá un pronóstico extendido que combina calor, descenso térmico, lluvias y jornadas más frescas hacia el fin de semana.

Martes 6 se presenta con tiempo estable y temperaturas elevadas. La máxima alcanzará los 31 grados y la mínima será de 21°C, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidad de precipitaciones.

El miércoles 7 llegará el cambio más notorio. Se espera una jornada inestable, con lluvias y tormentas a lo largo del día y una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. La temperatura descenderá levemente: máxima de 28 y mínima de 19 grados, con vientos intensos, especialmente hacia la noche.

Para el jueves 8, las condiciones mejorarán. El cielo estará mayormente nublado, pero sin lluvias, y se sentirá un marcado descenso térmico: mínima de 16 y máxima de 25 grados, con ambiente más fresco.

Captura SMN.

Captura SMN.

El viernes 9 continuará con cielo cubierto y tiempo estable. Las temperaturas se mantendrán moderadas, con una mínima de 19 y una máxima de 25 grados, y baja probabilidad de precipitaciones, apenas 0 a 10%.

Finalmente, el sábado 10 volverá la inestabilidad. Se prevén lluvias aisladas y tormentas, con una probabilidad de entre 10 y 40%. Las marcas térmicas oscilarán entre los 19 de mínima y 22 grados de máxima, consolidando un cierre de semana más fresco y húmedo en la Ciudad.

