El ingreso de un nuevo frente frío desploma el termómetro: adiós a las máximas arribas de 30°

En los próximos días avanzará inestabilidad con precipitaciones y vientos fuertes desde el centro del país. Las tormentas traerán un descenso de la temperatura de cara al fin de semana.

El frío trae una tregua a las temperaturas extremas por calor. 

Regresan las lluvias a Buenos Aires. 
Arribo inminente de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve

El miércoles 7 llegará con inestabilidad desde la mañana, tormentas de variada intensidad durante la tarde y un posterior ingreso de aire más fresco hacia la noche.

Esta secuencia de lluvias y ráfagas será clave para el alivio térmico: después de una máxima cercana a los 28°, el descenso será notorio y se hará sentir desde la madrugada del jueves.

El jueves 8 amanecerá considerablemente más fresco, con una mínima en torno a los 17° y una máxima que no superará los 25°. Además, se prevé estabilidad atmosférica y cielo mayormente nublado, consolidando el descenso térmico que dejarán las precipitaciones del día anterior.

Calor - alerta temperatura .png

Fin de semana en CABA: cómo estará el clima

El viernes 9 se mantendrá esa tendencia, con temperaturas moderadas —máxima cerca de 25°— y sin probabilidad significativa de lluvias.

Para el sábado 10, vuelve la posibilidad de chaparrones aislados, lo que mantendrá las máximas contenidas alrededor de los 23°

Recién el domingo 11 se espera una recuperación más marcada, con cielo algo más despejado y un repunte térmico: mínima de 17° y máxima otra vez cercana a los 28°.

Arribo inminente de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve hoy miércoles 7 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por tormenta y viento para varias localidades de Argentina. El organismo informó que para la jornada del miércoles 7 de enero se espera el regreso de las lluvias para la provincia de Buenos Aires.

Para Buenos Aires rige una alerta por vientos del sudeste con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Las intensidades más altas se esperan sobre el estuario del Río de la Plata.

Mientras que para la zona cordillerana de Argentina, rige una alerta por tormentas y lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los sectores de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve, que afectará las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y Neuquén.

