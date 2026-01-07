El miércoles 7 llegará con inestabilidad desde la mañana, tormentas de variada intensidad durante la tarde y un posterior ingreso de aire más fresco hacia la noche.
Esta secuencia de lluvias y ráfagas será clave para el alivio térmico: después de una máxima cercana a los 28°, el descenso será notorio y se hará sentir desde la madrugada del jueves.
El jueves 8 amanecerá considerablemente más fresco, con una mínima en torno a los 17° y una máxima que no superará los 25°. Además, se prevé estabilidad atmosférica y cielo mayormente nublado, consolidando el descenso térmico que dejarán las precipitaciones del día anterior.
Fin de semana en CABA: cómo estará el clima
El viernes 9 se mantendrá esa tendencia, con temperaturas moderadas —máxima cerca de 25°— y sin probabilidad significativa de lluvias.
Para el sábado 10, vuelve la posibilidad de chaparrones aislados, lo que mantendrá las máximas contenidas alrededor de los 23°
Recién el domingo 11 se espera una recuperación más marcada, con cielo algo más despejado y un repunte térmico: mínima de 17° y máxima otra vez cercana a los 28°.
Arribo inminente de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve hoy miércoles 7 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por tormenta y viento para varias localidades de Argentina. El organismo informó que para la jornada del miércoles 7 de enero se espera el regreso de las lluvias para la provincia de Buenos Aires.
Para Buenos Aires rige una alerta por vientos del sudeste con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Las intensidades más altas se esperan sobre el estuario del Río de la Plata.
Mientras que para la zona cordillerana de Argentina, rige una alerta por tormentas y lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los sectores de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve, que afectará las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y Neuquén.