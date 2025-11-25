Llega el calor extremo al AMBA y varias localidades de Argentina: se esperan máximas entre los 34° y 37°

El organismo informó que las provincias bajo alerta por calor extremo son Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Según informó Meteored: "El aporte sostenido de aire cálido procedente de regiones tropicales que dispararán el mercurio hacia arriba, con temperaturas que, dependiendo de la región de nuestro país, pueden ser entre 4 y 10 °C superiores a los valores normales para noviembre".
En el caso del AMBA, la máxima será de 29° y la mínima de 16° con un cielo despejado durante gran parte de la jornada; para el miércoles 26 se espera que la máxima trepe a los 31° y la mínima sea de 19° con un cielo algo nublado.
En esa línea, señalaron desde Meteored que "el miércoles, la burbuja de calor se desplazará hacia el norte, manteniendo al norte patagónico, Cuyo, las provincias mediterráneas, el NOA, el Litoral y el oeste de la provincia de Buenos Aires con máximas de 33 y hasta 39 °C".
Alerta por tormentas y lluvias: cuáles son las localidades afectadas
En paralelo, desde el SMN informaron que rigen unas alertas por tormentas y lluvias para Neuquén, Tierra del Fuego y la zona cordillerana de Santa Cruz.
El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.