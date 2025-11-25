25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Llega el calor extremo al AMBA y varias localidades de Argentina: se esperan máximas entre los 34° y 37°

Noviembre se despide con el ascenso de las temperaturas en gran parte del país. Sin embargo, de cara al fin de semana, llegará el alivio, con el regreso de las lluvias y tormentas.

Por
 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana.

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana.

Redes Sociales
Cuyo, la zona central y el norte de la Patagonia sufrirán el calor.
Te puede interesar:

El fin de semana largo termina con alertas por ráfagas y calor extremo en ocho provincias

El organismo informó que las provincias bajo alerta por calor extremo son Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Según informó Meteored: "El aporte sostenido de aire cálido procedente de regiones tropicales que dispararán el mercurio hacia arriba, con temperaturas que, dependiendo de la región de nuestro país, pueden ser entre 4 y 10 °C superiores a los valores normales para noviembre".

CABA pronóstico 25-11-25
Captura del SMN.&nbsp;

Captura del SMN.

En el caso del AMBA, la máxima será de 29° y la mínima de 16° con un cielo despejado durante gran parte de la jornada; para el miércoles 26 se espera que la máxima trepe a los 31° y la mínima sea de 19° con un cielo algo nublado.

En esa línea, señalaron desde Meteored que "el miércoles, la burbuja de calor se desplazará hacia el norte, manteniendo al norte patagónico, Cuyo, las provincias mediterráneas, el NOA, el Litoral y el oeste de la provincia de Buenos Aires con máximas de 33 y hasta 39 °C".

Alerta por tormentas y lluvias: cuáles son las localidades afectadas

En paralelo, desde el SMN informaron que rigen unas alertas por tormentas y lluvias para Neuquén, Tierra del Fuego y la zona cordillerana de Santa Cruz.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1993266327197241364&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La muerte de Morena Estefanía Pacheco ocurrió durante la madrugada del jueves pasado

Tragedia tras el temporal en Santiago del Estero: una adolescente de 16 años murió aplastada por un árbol

Gran parte del país experimentará calor intenso en los próximos días.

Alerta por calor extremo: esta semana habrá máximas superiores a los 40°

El fin de semana largo regala un clima primaveral en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Tras las lluvias en el AMBA, cómo será el clima del fin de semana largo

El norte argentino será afectado por lluvias y tormentas. 

Tras las lluvias en el AMBA, continúa activa la alerta amarilla por tormentas: cómo estará el clima

La estructura del polideportivo cedió por el temporal de lluvia y viento.

Video: por el temporal en Córdoba se derrumbó el techo de un polideportivo y hay dos menores heridas

Tormentas en el AMBA: el SMN activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Tormentas en el AMBA: alerta amarilla por la intensidad de lluvias y vientos

Rating Cero

Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

El25 de noviembre de 2020, el mundo quedó conmocionado luego de que se confirmarasu muerte

El sentido mensaje de los hijos de Diego Maradona, a cinco años de su muerte

Christoforos Papakaliatis produjo y protagonizó este atractivo drama disponible en Netflix. 
play

Tiene menos de 20 capítulos distribuidos en 3 temporadas, está en Netflix y es súper entretenida

Khan recuperó movilidad y energía tras adoptar una rutina saludable.

La impresionante transformación física de un actor que bajó de peso para jugar con sus hijos

Una imagen que captura la esencia pura de la pasión futbolera.

Video: la emoción de Guillermo Francella por el triunfo agónico de Racing frente a River

Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.
play

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

últimas noticias

Su muerte quedó grabada en un video captado por el público. 

Tragedia en Brasil: murió el piloto Lurrique Ferrari durante un show de Hot Wheels

Hace 8 minutos
La AFA le pidió a los jugadores que aclaren si recibieron órdenes del club.

Qué sanciones podría recibir Estudiantes tras el pasillo de espaldas a Rosario Central y la pelea con la AFA

Hace 12 minutos
ARCA informó que se puede abonar el monotributo.

Cómo podés pagar el monotributo de ARCA desde tu celular en simples pasos

Hace 17 minutos
La billetera virtual finaliza un beneficio muy especial de noviembre 2025.

Último del mes: cómo aprovechar el beneficio que tiene Cuenta DNI en cines en noviembre 2025

Hace 19 minutos
Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

Hace 24 minutos