Alerta por calor extremo: esta semana habrá máximas superiores a los 40° El verano se anticipará en algunas localidades debido a una masa de aire cálido y seco que llevará los termómetros por encima de las temperaturas habituales para la época. Tres provincias están bajo alerta amarilla este domingo. Por







Gran parte del país experimentará calor intenso en los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el verano llegará antes de lo previsto: tres provincias se encuentran este domingo bajo alerta amarilla por calor extremo y, durante la semana que comienza, varias más registrarán máximas que pueden superar los 40°.

En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la jornada comienza soleada y con una mínima de 14°, que llegarán a 24° durante la tarde con un cielo ligeramente nublado. Las buenas condiciones se mantendrán durante los próximos días, con máximas en ascenso: 26° el lunes, 29° el martes y un pico de 31° el miércoles.

Este domingo, el oeste de La Pampa, este y sur de Neuquén, y norte y oeste de Río Negro se encuentran bajo alerta amarilla por calor extremo. El SMN advirtió que las máximas serán elevadas para lo habitual en el mes de noviembre, ya que llegarán a 27° en San Martín de los Andes, 28° en Bariloche y Villa La Angostura, 34° en 25 de Mayo y 36° en Cipolletti y Neuquén capital.

En los próximos días, según anunció Meteored, una masa de aire cálido y seco se consolidará sobre el centro y norte del país, favorecida por el viento del sector norte, y provocará un aumento significativo de las temperaturas, que podrían ubicarse entre 4° y 10° por encima de lo habitual para la época.

Esto significa que las máximas rondarán los 34° a 36° en localidades de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis, con picos de hasta 40° entre miércoles y jueves. Las temperaturas más extremas se esperan en Santiago del Estero, Chaco y Formosa, donde el termómetro podría marcar desde 40° hasta 44°.

Cuáles son las localidades bajo alerta por calor extremo Alerta por calor extremo 23-11-25 SMN La Pampa: Chical Co y Puelén.

Chical Co y Puelén. Neuquén: Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches, Picún Leufú, cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar, sur de Aluminé y Los Lagos.

Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches, Picún Leufú, cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar, sur de Aluminé y Los Lagos. Río Negro: Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu, cordillera de Ñorquincó, este de El Cuy y General Roca. Cuáles son las localidades bajo alerta por viento Alerta por viento 23-11-25 SMN San Luis: Ayacucho, Belgrano, zona serrana de Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y zona serrana de Libertador General San Martín. Se esperan vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.