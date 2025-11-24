El fin de semana largo termina con alertas por ráfagas y calor extremo en ocho provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el viento del sector norte puede alcanzar los 70 km/h. Como consecuencia, traerán aire cálido y seco que hará subir las temperaturas en el feriado. Por







Cuyo, la zona central y el norte de la Patagonia sufrirán el calor. Camila Alonso Suarez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por viento y ráfagas para ocho provincias que este lunes, feriado por el Día de la Soberanía Nacional, cerrarán el fin de semana largo con temperaturas que superarán los 30° y vientos que pueden alcanzar los 70 km/h.

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el día comienza fresco y algo nublado, con una mínima de 16°, pero el termómetro irá subiendo hacia registros más primaverales. La máxima será de 26°, con vientos leves del sector norte, pero seguirá en alza en los próximos días: llegará a 29° el martes y a 31° el miércoles.

Este ascenso en el termómetro se repetirá en la zona central del país, Cuyo y el norte de la Patagonia, que esta semana registrarán el ingreso de una masa de aire cálido y seco desde el norte. Los vientos sostenidos harán que las temperaturas suban hasta 5° respecto al domingo, según informó Meteored.

El sudoeste de la provincia de Buenos Aires, sur de La Pampa y noroeste de San Luis se encuentran bajo alerta amarilla por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Al mismo tiempo, seis provincias se encuentran bajo alerta amarilla por calor extremo: Córdoba (30° en Mina Clavero y 35° en Cruz del Eje), San Luis (29° en Merlo y 33° en Santa Rosa del Conlara), Mendoza (30° en Malargüe y 35° en General Alvear), Neuquén (33° en Zapala y 34° en Chos Malal), Río Negro (30° en Maquinchao y 36° en General Roca) y Chubut (22° en Alto Río Senguer y 25° en Esquel).

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por calor extremo Alerta por calor 24-11-25 SMN Córdoba: Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, zona serrana de Calamuchita y zona serrana de Río Cuarto.

Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, zona serrana de Calamuchita y zona serrana de Río Cuarto. San Luis: Chacabuco, Junín, zona baja de Libertador General San Martín y zona serrana de General Pedernera.

Chacabuco, Junín, zona baja de Libertador General San Martín y zona serrana de General Pedernera. Mendoza: este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear, San Rafael y Malargüe.

este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear, San Rafael y Malargüe. Neuquén: cordillera y zona baja de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, oeste de Añelo, oeste de Pehuenches, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, zona baja de Huiliches y zona baja de Lácar.

cordillera y zona baja de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, oeste de Añelo, oeste de Pehuenches, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, zona baja de Huiliches y zona baja de Lácar. Río Negro: meseta de Pilcaniyeu, meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo.

meseta de Pilcaniyeu, meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo. Chubut: Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento Alerta por viento 24-11-25 SMN Buenos Aires: Bahía Blanca, costa de Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Patagones, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

Bahía Blanca, costa de Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Patagones, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist. La Pampa: Curacó, Lihuel Calel, Caleu Caleu y Hucal.

Curacó, Lihuel Calel, Caleu Caleu y Hucal. San Luis: Ayacucho, Belgrano, zona serrana de Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y zona serrana de Libertador General San Martín.