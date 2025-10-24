24 de octubre de 2025 Inicio
Leandro García Gómez, la pareja de Lourdes Fernández de Bandana, realizó su declaración indagatoria y negó haberla secuestrado

El hombre fue acusado de privación ilegítima de la libertad de la artista. Ya tenía denuncias por diferentes casos de violencia de género.

La pareja de la ex cantante de Bandana se encuentra detenido desde la noche del jueves.

Leandro Esteban García Gómez, la pareja de la ex cantante de Bandana Lourdes Fernández y quien ha sido imputado por haberla secuestrado, negó haber cometido el delito por el cual se lo acusa en su declaración indagatoria ante la Justicia sucedida durante la tarde de este viernes.

El novio de la cantante está acusado de violencia de género y por privación ilegítima de la libertad.
A un día de haber sido detenido en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde la policía que realizó el allanamiento en su domicilio encontró a la artista que se encontraba desaparecida hacía días, Gómez no solo negó haber secuestrado a la ex cantante de Bandana. Además, dijo que ella se encontraba con él porque quería alejarse de su madre, Mabel, quien justamente había encabezado las denuncias por violencia de género hacia Fernández.

Si bien Gómez se negó a responder las preguntas del juez Diego Javier Slupski, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 13, y la fiscal Silvana Russi, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, el hombre acusado de haber cometido violencia de género contra su pareja aseguró que "no le toqué un pelo". De esta manera, también rechazó las denuncias de la madre de Fernández y sus amigas de que la había golpeado en repetidas ocasiones.

Además, sostuvo que ella no se droga, a partir de los trascendidos sucedidos en las últimas horas en que ella tendría un consumo problemático de estupefacientes. "El único que se droga soy yo", le afirmó Gómez a la Justicia, durante su declaración indagatoria sucedida este viernes.

Por otra parte, la ex cantante de Bandana también debe declarar ante la Justicia para esclarecer los hechos que mantuvieron conmocionados al país durante esta semana. Sin embargo, Fernández aún no respondió los llamados de la oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema para presentarse a indagatoria.

