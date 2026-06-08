8 de junio de 2026 Inicio
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Femicidio de Agostina: Claudio Barrelier recibió el alta médica y podría volver a ser indagado

El principal acusado por el femicidio de la adolescente en Córdoba fue dado de alta tras permanecer internado bajo custodia. Desde el Servicio Penitenciario informaron que se encuentra en buen estado de salud.

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Femicidio de Agostina: Claudio Barrelier recibió el alta médica y podría volver a ser indagado

Femicidio de Agostina: Claudio Barrelier recibió el alta médica y podría volver a ser indagado

Claudio Barrelier, único detenido y principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta médica luego de permanecer varios días internado en el complejo carcelario de Bouwer. La novedad fue confirmada por el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), que informó que el detenido se encuentra en buen estado de salud.

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La evolución médica de Barrelier era seguida de cerca desde su ingreso al sistema penitenciario. Días atrás había sido sometido a un control especial luego de que profesionales detectaran indicios compatibles con pensamientos suicidas durante las evaluaciones médicas y psicológicas de rutina.

Ante esa situación, las autoridades dispusieron su internación en el Hospital Modular que funciona dentro del Complejo Carcelario N°1 de Bouwer. Durante toda su estadía permaneció bajo estrictas medidas de seguridad y vigilancia permanente por parte del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (G.E.A.R.), la unidad táctica del SPC.

Este lunes, tras nuevas revisiones y peritajes, el organismo penitenciario comunicó que el acusado fue dado de alta y que su estado general es favorable. Con este escenario, la investigación judicial podría avanzar hacia una nueva etapa.

La recuperación de Barrelier abre la posibilidad de que el fiscal Raúl Garzón disponga una nueva indagatoria en el marco de la causa que busca esclarecer el femicidio de Agostina Vega, un caso que generó fuerte conmoción en Córdoba y que continúa bajo investigación.

Mientras tanto, el acusado seguirá alojado en el establecimiento penitenciario a disposición de la Justicia, a la espera de las próximas medidas procesales.

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