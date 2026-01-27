27 de enero de 2026 Inicio
Le robaron 90 mil dólares a una jubilada: se hicieron pasar por empleados de ANSES

Una mujer de 85 años entregó sus ahorros en Santa Fe tras una comunicación de una hora. Los delincuentes simularon ser representantes de la entidad para concretar el robo de divisas.

Una mujer entregó una cifra millonaria a estafadores

Una mujer entregó una cifra millonaria a estafadores, tras un engaño telefónico. 

Freepik

Una jubilada de 85 años sufrió una estafa millonaria el pasado viernes en la provincia de Santa Fe. Delincuentes aplicaron el método del "cuento del tío" para sustraer una suma equivalente a u$s90 mil desde su propia casa.

Los presos que escaparon en Misiones.
Según reportó Infobae, el hecho inició pasado el mediodía mediante una llamada telefónica que se extendió durante una hora. Una voz femenina advirtió a la víctima sobre una supuesta pérdida de vigencia de los dólares de "cara chica" y utilizó información precisa para ganar la confianza de la mujer adulta. Según expresó la víctima, la estafadora mencionó la dirección exacta de la casa y los nombres de los hijos de la víctima.

Bajo este engaño, minutos después del contacto telefónico, la mujer recibió a un falso contador en su vivienda, ubicada en Eva Perón 2400 de la capital santafesina. El hombre arribó con un bolso negro para retirar el dinero y realizar el presunto trámite de cambio. La víctima le entregó un total de 43 mil dólares y 40 mil euros al sospechoso, quien le consultó además por la existencia de joyas antes de retirarse rápidamente del lugar con el botín.

La mujer advirtió la maniobra delictiva poco tiempo después de la partida del estafador. De forma inmediata, avisó a las autoridades policiales tras comprender que resultó víctima de un fraude coordinado. La Justicia de Santa Fe lidera la investigación para identificar a los responsables de este ataque.

Amenaza de bomba y robo en un comercio de Córdoba: "No salgas, llamá a Bomberos"

Un delincuente simuló ser cliente en un local de la Galería Planeta, en la ciudad de Córdoba, para robar oro y dinero en efectivo. Antes de huir, el hombre dejó una caja sobre el mostrador con una nota manuscrita: “Es una bomba, no salgas, llamá a Bomberos”. El mensaje y la presencia de cables y una pila junto al paquete activaron un operativo de evacuación sobre la avenida Colón al 200.

Tal como informó El Doce, el Departamento de Explosivos utilizó un cañón disruptor de agua para neutralizar la amenaza. La pericia final determinó que el paquete contenía tres bulones que, tras la detonación controlada, causaron daños en vidrieras de comercios cercanos. Se confirmó que no hubo personas heridas durante el procedimiento.

bomba cordoba
