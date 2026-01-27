27 de enero de 2026 Inicio
Monte Grande: se hizo pasar por un cliente y le pegó culetazos a la empleada para robar

El violento hecho ocurrió a plena luz del día y delante de otros comerciantes que estaban en el lugar e intentaron ayudarla.

El hecho ocurrió a plena luz del día en Monte Grande.

Una empleada de un local de golosinas de Monte Grande fue brutalmente agredida por un delincuente que intentó asaltarla y golpearla, pero que también le gatilló a ella y a otros vecinos que trabajaban en la cuadra, que intentaron socorrerla ante el hecho de inseguridad a plena luz del día.

Le desvalijaron la casa a una influencer en Mar del Plata: "No me dejaron absolutamente nada"

El episodio ocurrió sobre la calle Rojas, a metros de la avenida Alem, una zona de alto tránsito comercial y cerca de una estación de tren. El asaltante ingresó al local simulando ser cliente para poder acercarse, pidió una gaseosa y la pagó.

A pesar de que la joven no se resistió al robo y reveló dónde estaba el dinero de la caja, pero el ladrón no se conformó y la llevó al fondo del local para que no sea vista por el resto y comenzó a darle culatazos en la cabeza.

La joven gritó para poder ser escuchada y rescatada, por lo que los vecinos se alertaron, entraron al lugar para salvarla, pero el delincuente apuntó contra los vecinos y gatilló. El arma no disparó y esa falla evitó que se genere un caos mayor.

Al lugar arribaron 10 patrulleros de manera simultánea y uno de los comerciantes contó en El Trece: “Esto pasa siempre acá. El otro día desfiguraron a una señora a la vuelta para robarle la cartera. Pobre piba, viene a laburar y la pueden matar por nada”.

Investigan un incendio fatal en Misiones: murió un joven de 24 años y hay un detenido

