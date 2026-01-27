Declaró la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano y otros dos futbolistas de Perú: "Me lastimaron" La denunciante, de 22 años, detalló cómo se habría producido el hecho y cargó contra los jugadores acusados. "Uno de ellos me decía que iba a poder con los tres", marcó. Por + Seguir en







Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

La joven argentina que denunció por agresión sexual a los futbolistas de Alianza Lima y la Selección de Perú, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, declaró ante la Justicia y advirtió que sufrió lesiones. El hecho se habría producido en la capital de Uruguay, Montevideo.

Según la denuncia radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, a cargo de Edmundo Rabbione, la agresión sexual sucedió en la capital uruguaya de Montevideo, cuando Alianza Lima realizaba su pretemporada en el torneo amistoso Serie Río de la Plata 2026 que también disputaron River, Independiente, Huracán y Atlético Tucumán.

En tal sentido, según consignó TN, la joven expuso que fue maltratada por Zambrano, Trauco y Peña: "Me lastimaron. Uno de ellos me decía que iba a poder con los tres". Además, señaló que los jugadores Erick Castillo y Pedro Aquino Sánchez también se dirigieron a una habitación en la que se encontraba con una amiga, pero luego se retiraron.

Carlos Zambrano en Alianza Lima Carlos Zambrano es uno de los jugadores denunciados. Redes sociales En tanto, la denunciante remarcó que el defensor la impulsó a consumir alcohol. "Zambrano me decía de tomar, me incitaba a seguir tomando", expresó.

“Al encontrarse en estado de shock y atravesada por el miedo, decidió no realizar la denuncia en Uruguay y regresó de inmediato a Argentina”, asegura la denuncia radicada en el país, donde fue atendida dos veces por médicos : primero en San Isidro y luego en el Hospital Muñiz. Además, la joven aportó la ropa que llevaba puesta la noche del hecho para que sea sometida a pericias.

Qué hacer ante un caso de violencia de género En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911. También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].