27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Declaró la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano y otros dos futbolistas de Perú: "Me lastimaron"

La denunciante, de 22 años, detalló cómo se habría producido el hecho y cargó contra los jugadores acusados. "Uno de ellos me decía que iba a poder con los tres", marcó.

Por
Miguel Trauco

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

La joven argentina que denunció por agresión sexual a los futbolistas de Alianza Lima y la Selección de Perú, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, declaró ante la Justicia y advirtió que sufrió lesiones. El hecho se habría producido en la capital de Uruguay, Montevideo.

Te puede interesar:

El duro relato de la madre de la menor abusada por un comerciante chino: "Hubo comentarios de otras chicas"

Según la denuncia radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, a cargo de Edmundo Rabbione, la agresión sexual sucedió en la capital uruguaya de Montevideo, cuando Alianza Lima realizaba su pretemporada en el torneo amistoso Serie Río de la Plata 2026 que también disputaron River, Independiente, Huracán y Atlético Tucumán.

En tal sentido, según consignó TN, la joven expuso que fue maltratada por Zambrano, Trauco y Peña: "Me lastimaron. Uno de ellos me decía que iba a poder con los tres". Además, señaló que los jugadores Erick Castillo y Pedro Aquino Sánchez también se dirigieron a una habitación en la que se encontraba con una amiga, pero luego se retiraron.

Carlos Zambrano en Alianza Lima
Carlos Zambrano es uno de los jugadores denunciados.

Carlos Zambrano es uno de los jugadores denunciados.

En tanto, la denunciante remarcó que el defensor la impulsó a consumir alcohol. "Zambrano me decía de tomar, me incitaba a seguir tomando", expresó.

“Al encontrarse en estado de shock y atravesada por el miedo, decidió no realizar la denuncia en Uruguay y regresó de inmediato a Argentina”, asegura la denuncia radicada en el país, donde fue atendida dos veces por médicos : primero en San Isidro y luego en el Hospital Muñiz. Además, la joven aportó la ropa que llevaba puesta la noche del hecho para que sea sometida a pericias.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Tensión en Villa Luzuriaga: un comerciante fue denunciado por abusar a una nena de 11 años

“Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicencomo armas para atacar a personas”, indicó Julio Iglesias

Julio Iglesias publicó los chats con sus exempleadas y desmintió las acusaciones por abuso

En el vehículo iban dos hombres y una mujer que resultó herida. 

Otro accidente en los médanos: volcó una camioneta en Villa Gesell y una mujer resultó herida

El objetivo es reducir trámites presenciales y facilitar el acceso a documentos y beneficios.

Nueva herramienta: como es la aplicación para tener la licencia de conducir digital y muchos más documentos

El SAME intervino por el hecho.

Chocaron un auto y un colectivo de larga distancia en la Autopista 25 de Mayo: al menos un herido

Jessica Daugirdas, tenía 35 años y padecía cáncer de colon

Murió una reconocida influencer luego de luchar contra el cáncer por tres años

Rating Cero

Marixa Balli.

Marixa Ballli contra Javier Milei por presentarse con Fátima Florez: "No estamos para cantar"

La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

En los últimos años, la actriz habló en distintas entrevistas sobre la importancia del equilibrio emocional, el contacto con la naturaleza y la necesidad de bajar el ritmo, especialmente después de décadas de exposición constante.

Una famosa actriz disfruta de su divorcio y ahora visitó la Antártida: de quien se trata

Julianne Moore interpreta a una madre que sufre la muerte de su hijo. 
play

Netflix recuperó una película de suspenso que es increíble: tenés que verla sí o sí

Pamela Anderson mantiene su estilo natural frente a las cámaras. 

Qué fue de la vida de Pamela Anderson tras el éxito de Baywatch

The Hollywood Reporter la definió como entretenida y fácil de ver, ideal para disfrutar sin demasiadas exigencias.
play

Esta serie romántica combina un baile muy especial con una emocionante historia y es furor en Netflix: cual es

últimas noticias

Marixa Balli.

Marixa Ballli contra Javier Milei por presentarse con Fátima Florez: "No estamos para cantar"

Hace 6 minutos
La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

Hace 45 minutos
Luis Caputo y Javier Milei.

El riesgo país cayó debajo de los 500 puntos: en qué lugar quedó Argentina en el ranking de países de la región

Hace 1 hora
En el vehículo iban dos hombres y una mujer que resultó herida. 

Otro accidente en los médanos: volcó una camioneta en Villa Gesell y una mujer resultó herida

Hace 1 hora
Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

Declaró la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano y otros dos futbolistas de Perú: "Me lastimaron"

Hace 1 hora