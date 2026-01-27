España regularizará inmigrantes: cuántos argentinos se beneficiarán y a quiénes alcanza El presidente español, Pedro Sánchez, emitió un Real Decreto para otorgarle permiso de residencia a miles de extranjeros que entraron al país antes del 31 de diciembre de 2025. Cuáles son los mínimos requisitos. Por + Seguir en







El presidente de España, Pedro Sánchez, busca regularizar a medio millón de inmigrantes. Pool Moncloa / Fernando Calvo

El presidente de España, Pedro Sánchez, emitió este martes un decreto para regularizar la situación migratoria de medio millón de extranjeros que se encuentran en el país. De esta manera, se verían beneficiados miles de argentinos, una de las comunidades más importantes en la nación europea y que más crecimiento tuvo en el último tiempo.

A través de un Real Decreto, el Ejecutivo español legalizó a todos los extranjeros irregulares que ingresaron al país antes del cierre del año 2025. Esta "amnistía administrativa" podrá facilitar el permiso de residencia con una serie de requisitos accesibles, como acreditar una estadía mínima de cinco meses que podrá comprobarse con documentación sencilla, como tickets de envío de dinero o una consulta médica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/desdelamoncloa/status/2016120362581303730&partner=&hide_thread=false La ministra de @inclusiongob, Elma Saiz, explica el proceso de regularización extraordinaria.



Una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles y que tiene un impacto en la convivencia y la economía. pic.twitter.com/LYDtqGLq7T — La Moncloa (@desdelamoncloa) January 27, 2026 De esta manera, España busca integrar formalmente a cientos de miles de inmigrantes que, aunque vivan y trabajen en sus ciudades, carecen de derechos básicos y permanecen en la informalidad laboral. Según estimaciones oficiales del Gobierno elaboradas por la consultora Funcas, la medida beneficiará directamente a alrededor de 500 mil extranjeros que viven en el país de manera irregular.

En el caso de los argentinos, se calcula que son unos 42 mil los que podrán acceder a los tan ansiados papeles gracias al Real Decreto. Con esto podrán obtener un trabajo en blanco, así como también cruzar las fronteras sin ser multados.

En 2024, los argentinos que residen en España llegaron a su récord histórico con un total de 415 mil repartidos en sus ciudades, principalmente en Madrid y Barcelona. Todas son personas que cuentan con doble nacionalidad. Pero ahora se espera que sean muchos más, ya que la nueva medida del gobierno de Sánchez blanqueará a aquellos que ingresaron al país antes del 31 de diciembre de 2025.

sagrada familia 25-12-25 La Sagrada Familia, en Barcelona, es el lugar más visitado en toda España con más de 4,8 millones de turistas por año. El plan, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, prevé que las tramitaciones se inicien a partir de abril y hasta el 30 de junio, para que los extranjeros puedan “trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país”, según detalló la ministra de Migraciones, Elma Saiz. “Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social”, dijo Saiz, al presentar el plan de regularización de inmigrantes.