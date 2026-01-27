27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

España regularizará inmigrantes: cuántos argentinos se beneficiarán y a quiénes alcanza

El presidente español, Pedro Sánchez, emitió un Real Decreto para otorgarle permiso de residencia a miles de extranjeros que entraron al país antes del 31 de diciembre de 2025. Cuáles son los mínimos requisitos.

Por
El presidente de España

El presidente de España, Pedro Sánchez, busca regularizar a medio millón de inmigrantes.

Pool Moncloa / Fernando Calvo

El presidente de España, Pedro Sánchez, emitió este martes un decreto para regularizar la situación migratoria de medio millón de extranjeros que se encuentran en el país. De esta manera, se verían beneficiados miles de argentinos, una de las comunidades más importantes en la nación europea y que más crecimiento tuvo en el último tiempo.

La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.
Te puede interesar:

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

A través de un Real Decreto, el Ejecutivo español legalizó a todos los extranjeros irregulares que ingresaron al país antes del cierre del año 2025. Esta "amnistía administrativa" podrá facilitar el permiso de residencia con una serie de requisitos accesibles, como acreditar una estadía mínima de cinco meses que podrá comprobarse con documentación sencilla, como tickets de envío de dinero o una consulta médica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/desdelamoncloa/status/2016120362581303730&partner=&hide_thread=false

De esta manera, España busca integrar formalmente a cientos de miles de inmigrantes que, aunque vivan y trabajen en sus ciudades, carecen de derechos básicos y permanecen en la informalidad laboral. Según estimaciones oficiales del Gobierno elaboradas por la consultora Funcas, la medida beneficiará directamente a alrededor de 500 mil extranjeros que viven en el país de manera irregular.

En el caso de los argentinos, se calcula que son unos 42 mil los que podrán acceder a los tan ansiados papeles gracias al Real Decreto. Con esto podrán obtener un trabajo en blanco, así como también cruzar las fronteras sin ser multados.

En 2024, los argentinos que residen en España llegaron a su récord histórico con un total de 415 mil repartidos en sus ciudades, principalmente en Madrid y Barcelona. Todas son personas que cuentan con doble nacionalidad. Pero ahora se espera que sean muchos más, ya que la nueva medida del gobierno de Sánchez blanqueará a aquellos que ingresaron al país antes del 31 de diciembre de 2025.

sagrada familia 25-12-25
La Sagrada Familia, en Barcelona, es el lugar más visitado en toda España con más de 4,8 millones de turistas por año.

La Sagrada Familia, en Barcelona, es el lugar más visitado en toda España con más de 4,8 millones de turistas por año.

El plan, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, prevé que las tramitaciones se inicien a partir de abril y hasta el 30 de junio, para que los extranjeros puedan “trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país”, según detalló la ministra de Migraciones, Elma Saiz.

“Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social”, dijo Saiz, al presentar el plan de regularización de inmigrantes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

El Gobierno español impulsa una regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes

Carmen Arias y Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo, recibieron este sábado el premio de los Abogados de Atocha.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron homenajeadas en España

El choque de trenes en Córdoba, España. 

Tragedia en España: el informe preliminar apunta a una fractura del carril como causa del accidente

España se encuentra conmocionada por el choque de trenes.

Choque de trenes en España: hallaron otros dos cuerpos y subió a 45 la cantidad de muertos

Encontraron a Boro.

Encontraron a Boro, el perro perdido salvado por una embarazada en el accidente de trenes en España

Otro tren chocó en España: impactó con una grúa y dejó varios pasajeros heridos

Otro tren chocó en España: impactó con una grúa y dejó varios pasajeros heridos

Rating Cero

Emilia Mernes eliminó un sugestivo video ante las críticas. 

Por las críticas, Emilia Mernes borró un video en el que bailaba en bikini

Horacio Pagani cuestionó el nuevo rol de Morena Beltrán.

Horacio Pagani, tras el debut de Morena Beltrán como comentarista: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"

Ella dijo que le gustan los turros y él no dudó en tirarle los galgos. 

"Escuché que te gustaban los turros": ¿Nació el amor entre L-Gante y Gimena Accardi?

La denuncia ya fue presentada por Karina Mazzocco y su producción.

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco por hablar de la familia Caniggia

La ciudad aplica graves multas por irrumpir el espacio donde se encuentra el cartel de Hollywood.

Una famosa actriz de Euphoria podría ir presa por un insólito motivo

La conductora apuntó contra la mediática y su carrera profesional.

"Me copia todo el tiempo": Moria Casán destrozó a Wanda Nara

últimas noticias

Emilia Mernes eliminó un sugestivo video ante las críticas. 

Por las críticas, Emilia Mernes borró un video en el que bailaba en bikini

Hace 49 minutos
Salta es uno de los destinos favoritos para los argentinos.

Salta consolida su temporada de verano con festivales, cultura y gastronomía

Hace 1 hora
Patricia Bullrich, una de las encargadas de las negociaciones.

Reforma laboral: el Gobierno acelera las negociaciones de cara a las sesiones extraordinarias

Hace 1 hora
Las imágenes que publicó River Plate sobre la ampliación y techado del Estadio Monumental. 

River Plate anunció la ampliación y techado del Estadio Monumental

Hace 1 hora
play

Robo millonario en una concesionaria de Villa Devoto: se llevaron u$s60.000 y camisetas de fútbol

Hace 2 horas