Robo millonario en La Plata: motochorros asaltaron a un camionero y se llevaron $25 millones

Ocurrió durante la noche del viernes en la localidad de Ángel Etcheverry. "Se ve que son personas que conocen mis movimientos y sabían que tenía un dinero, esto fue una entrega total", aseguró la víctima.

Las cámaras de seguridad registraron el robo.

Cuatro motochorros perpetraron un golpe millonario durante la noche del viernes, cuando interceptaron a un camionero en la localidad platense de Ángel Etcheverry, lo amenazaron con armas y le robaron unos $25 millones que estaban destinados a productores de verdura de la región. La víctima sospecha de una entrega.

El soldado pertenecía al Regimiento de Infantería de Monte 28, de Tartagal, Salta.
El hecho ocurrió pasadas las 23:30, en la calle 231 entre 44 y 45, justo cuando la víctima se aprestaba para iniciar un viaje rumbo a la ciudad de Mar del Plata.

Rolando, el camionero asaltado, relató a El Día que "me apareció una moto de frente, me pidieron plata, se ve que son personas que conocen mis movimientos y sabían que tenía un dinero".

Luego, uno de los delincuentes se subió al camión y lo intimidó de manera directa. "Me dijo 'dame la plata que te estás llevando', me amenazaron con armas y se llevaron el efectivo". "Fueron directo al bolso de la plata", agregó, y remarcó que ni siquiera atinaron a llevarse su celular.

Motochorros camionero La Plata robo asalto 23 enero 2026
Los movimientos de los motochorros fueron registrados por las cámaras de seguridad.

La víctima tomó conocimiento horas después de la suma que le habían robado. "Tenía muchos sobres, pero recién me informaron que en uno había $18 millones. Los otros sobres eran más chicos, pero había otros $7 u $8 millones más entre efectivo y cheques", detalló.

"Se ve que me venían vigilando. Me pegaron cachetadas en la cabeza, no eran tan agresivos. Esto fue una entrega total, porque el dinero era de los productores de verdura que tenía que entregar en Mar del Plata", aseguró.

Tras el asalto, permaneció hasta las cuatro de la madrugada realizando la denuncia policial y ahora colabora con la investigación: "Estoy buscando más cámaras porque vinieron desde el puente de Ruta 2 y para mí son gente que me conoce", concluyó.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Decimoquinta de Lisandro Olmos, con jurisdicción en la zona. Mientras tanto, los autores del hecho continúan prófugos y son intensamente buscados.

