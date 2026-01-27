Le desvalijaron la casa a una influencer en Mar del Plata: "No me dejaron absolutamente nada"

Mía Martínez estaba haciendo temporada en su vivienda familiar y, cuando regresó de un evento, se encontró con la triste secuencia. “Por más que me duela decirlo, para mí tienen mucho que ver las redes sociales y la exposición”, reconoció con tristeza.

La influencer Mia Martínez fue víctima de un hecho de inseguridad en Mar del Plata después de qu e delincuentes ingresaran a su casa y se la desvalijaran durante la madrugada cuando ella no estaba.

El hecho ocurrió pasada la medianoche, apenas unos minutos después de que se fuera a trabajar. A pesar de que la casa familiar donde se alojaba contaba con cámaras de seguridad, los atacantes lograron ingresar y se llevaron completamente todo.

La influencer hizo la denuncia de manera pública en sus redes sociales, donde mostró cómo quedó su propiedad y relató lo sucedido. “ ¡Se llevaron absolutamente todo! No me dejaron ni una remera . Cámara, micrófonos, todas mis herramientas de trabajo, y ahora no sé cómo voy a recomponerlo. Drone, computadoras. Toda nuestra ropa”, escribió en su Instagram junto a un video donde se la ve angustiada relatando el saqueo.

En diálogo con Mañanas Argentinas por C5N , relató que ya está de vuelta en Buenos Aires porque “lamentablemente, no solo me quedó el miedo y tenes la sensación de vulnerabilidad por todo lo terrible que pasó y que no te la va a sacar nadie, sino que no teníamos nada para quedarnos”.

Según detalló, el sábado tenía que ir a hacer presencia a una fiesta y, juntos a sus amigos, salieron alrededor de la 1:40 y cuando regresaron, minutos antes de las 7 se dieron cuenta de lo sucedido al ingresar a la vivienda. “Según las cámaras de seguridad, el robo fue a las 2:30 o sea que fue 40 o 50 minutos después de que yo me fui”, indicó indignada.

“Cuando llegamos encontré el portón abierto, pero con el pestillo cerrado, muy raro. Otro de mis amigos se había ido a otro lugar con las llaves y lo primero que pensé fue que había vuelto antes y cuando llegó cerró mal. Cuando voy a abrir la puerta de madera estaba cerrada, pero sin llave ninguna de las trabas. Al entrar me di cuenta que, al lado mío, una mesa que siempre está llena de cosas, no tenía nada y el televisor que estaba colgado no estaba”, sostuvo.

Rápidamente se dirigió hacia su habitación y se encontró con la peor situación: la cama estaba revuelta, las tarjetas de créditos tiradas. “Abrí el cajón y no había nada, no quedaba ni el aire del cajón, no había nada. Todo revuelto. Se llevaron hasta la última media”, agregó y señaló: “Se dieron el tupé de llevarse dos alfajores de los nuevos de Habana, también se llevaron todo el alcohol”.

El miedo y la angustia de Mía Martínez por la exposición en redes sociales

Mía Martínez relató que le genera angustia haber sufrido el robo sobre todo porque se trata de una casa familiar, que hicieron sus abuelos cuando eran jóvenes. “Mi papá creció ahí, así que realmente tiene muchos años, así que el dolor es más grande porque sentís como que están entrando a una parte tuya mucho más importante”, reconoció.

Por otra parte, la influencer, con dolor, pensó que el robo pudo haber ocurrido por la exposición. “Por más que me duela decirlo, y que no sé cómo voy a poder manejar esta situación, para mí tienen mucho que ver las redes sociales y la exposición. Estoy segura que sabían que adentro estaban las cosas que estaban”, sostuvo.

“Esto es parte de mi trabajo, una gran parte me dedico al turismo y a muchas cosas de mostrar mi día a día porque es realmente, muy orgánico, o sea, mi vida es la real, como que yo no soy mucho de pensar lo que subo a redes sociales, no es que tengo estrategias de venta de algo, yo soy yo. Entonces, ese es el gran problema porque es dejar de tener mi trabajo”, analizó.