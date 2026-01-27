27 de enero de 2026 Inicio
Robo y amenaza de bomba en un comercio de Córdoba: "No salgas, llamá a Bomberos"

El ladrón se robó plata del lugar, pero, antes de irse, se acercó al mostrador, dejó un paquete con una nota y escapó. Minutos después, la Policía acudió al lugar para proceder a la evacuación correspondiente.

El ladrón dejó un paquete y escapó.

Un robo seguido de una amenaza de bomba en una joyería de la provincia de Córdoba derivó en un amplio operativo policial que paralizó la actividad en la zona durante varias horas. No se registraron personas heridas.

La Policía de Chubut detuvo a un hombre acusado de provocar un incendio: lo delató una quemadura

El episodio tuvo lugar en un local de la Galería Planeta, ubicada sobre la avenida Colón al 200, donde se dispuso el corte total del tránsito y la interrupción de la actividad comercial como medida preventiva tras la denuncia del hecho.

De acuerdo con el parte policial, un hombre ingresó a la joyería simulando ser un cliente y, aprovechando un descuido de la empleada, robó dos pares de pendientes de oro y dinero. Antes de retirarse, dejó sobre el mostrador una pequeña caja que no despertó sospechas inmediatas hasta que la trabajadora advirtió una nota adherida a la tapa. “Es una bomba, no salgas, llamá a Bomberos”, decía el mensaje, escrito a mano con tinta negra y fijado con cinta.

La Policía de Córdoba informó que el paquete presentaba además una pila tipo AA sujeta con cinta y cables conectados hacia el interior de la caja, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad. Como consecuencia, eldoce informó que se evacuaron comercios y oficinas cercanas y se dispuso el cierre preventivo de la avenida Colón.

En el lugar intervino personal del Departamento de Explosivos, que utilizó un cañón disruptor, un dispositivo que dispara un chorro de agua a alta presión para neutralizar posibles mecanismos de detonación.

Tras la pericia, se determinó que la caja contenía tres bulones, que fueron proyectados y provocaron daños en las vidrieras de tres locales ubicados en distintos sectores de la galería: una tienda de telefonía celular, un comercio de indumentaria femenina y otro local situado en el primer piso.

