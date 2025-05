Le mintió a su novia con que no había ido a la cancha y tuvo una idea con la que no despertó sospechas

Las redes sociales son, hoy por hoy, el espacio más ocupado por las personas en todo el mundo. Y es que no solo sirve para informarnos o para atender nuestras necesidades, sino que también nos mantiene en comunicación tanto con nuestra gente cercana como con el resto de los usuarios.

La situación fue así: un joven había ido a la cancha para alentar a su equipo de fútbol, pero durante el calentamiento de los equipos recibió un mensaje que no esperaba. Era su novia, que no sabía dónde estaba, por lo que le mandó una gran cantidad de mensajes. Aparentemente, el chico no quería decirle que estaba en la cancha, por lo que sacó a relucir una sucia estrategia para mentirle descaradamente a su pareja.

La excusa del joven fue que estaba dormido y que no se sentía bien, por lo que se iba a dormir otro rato. La novia, desconfiada, le escribió: "No te creo!!", porque eran casi las 20 de la noche. Fue ahí cuando el chico le envió una foto suya durmiendo, que al parecer ya tenía preparada.

Con esta prueba "irrefutable", la chica terminó de creer la mentira. Toda esta conversación fue grabada por otro simpatizante que se encontraba detrás del mentiroso. El video no tardó en viralizarse nuevamente, y ya cuenta con más de 2 millones de visualizaciones y 18 mil likes.

La publicación generó controversia, y muchos usuarios aprovecharon este ejemplo para reflexionar sobre el vínculo de una pareja, la mentira y la confianza. En general, predominaron comentarios negativos como "no entiendo la necesidad de mentir si no estás haciendo nada malo" o "le dice 'ya vas a empezar' mientras le miente... tremendo".

