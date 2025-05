Desesperación total: una joven fue perseguida por un mono y se hizo viral

"Fuimos a ver los monos y dieron una serie de normas de las cuales yo no me enteré. Una era que no podías sacar comida, pero esa era obvia, y la segunda era que no podías mirar a los ojos a los monos. De esa yo no me enteré. Supuestamente, según mis amigos, todos lo sabían; yo no", explicó.

Esta es una visita muy habitual en la zona para conocer la fauna autóctona, pero la joven no quedó impresionada. "Había dos monos posados en un sitio raro y 100 personas mirándolos como si fuesen no sé qué. Mi amiga y yo estábamos aburridas y le dimos vidilla al asunto, tanta que se enteró todo el Instituto y se estuvieron riendo una semana de mí", confesó.

En ese momento tomó una pésima decisión. "Le dije: 'Tía, voy a mirarle a los ojos súper desafiante a ver qué hace el mono'. Al mono no le hizo mucha gracia y empezó a venir a donde estaba yo situada, que había como 50 personas más, y todo el mundo empezó a correr. Y yo también, obviamente", relató.

La chica corrió hasta que se encontró acorralada. "Sabía que el mono venía por mí porque se le veía en la mirada. No me ayudó nadie, y cuando vi un muro me escondí detrás, cogí una chavala y le dije: 'Te quedas aquí porque ese mono viene a por mí'. Al final no me atacó. No me acuerdo cómo salí de ahí pero yo estaba en un ataque de ansiedad y mi amiga se puso a grabar, y de allí el video", explicó.

La joven hizo chistes sobre la repercusión que tuvieron las imágenes y aseguró que ya es famosa gracias a ellas. "Estoy abierta a eventos, viajes, Cancún, no me importa. Y para mis amigos cercanos, ya no somos amigos, solo me junto con tiktokers. Tengo que estar con gente de mi calibre", bromeó.

Así fue el momento en el que el mono persiguió a una joven