6 de octubre de 2026 Inicio
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Las lluvias no dan tregua y regresa el frío: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones acompañadas por granizo y ráfagas intensas. En paralelo, una masa de aire frío avanza desde el sur generando inestabilidad y una caída repentina del termómetro.

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Las lluvias no dan tregua y regresa el frío: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas, lluvias y nevadas para varias localidades de Argentina. Eso no es todo, el ingreso de una masa de aire frío desde el sur genera más inestabilidad y regresarán las bajas temperaturas de cara al fin de semana.

Hubo viviendas, vehículos y árboles afectados, además de cortes de electricidad.
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Las provincias de Córdoba, San Luis, La Pampa y Mendoza están bajo alertas por tormentas fuertes, o localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por caída de granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Además, rige una serie de avisos por lluvias para Río Negro, Neuquén, y la zona cordillerana de Mendoza. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera local. Mientras que en San Juan, rige una alerta por viento Zonda con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Desde Meteored informaron que "una masa de aire frío avanzará desde el sur, y dará lugar a condiciones de inestabilidad, favoreciendo la formación de áreas de lluvias y tormentas". Para el día miércoles 7 de octubre se espera "temperaturas de 5 a 7 °C por debajo de lo normal en San Luis, La Pampa, Córdoba y el oeste pampeano, en tanto que en el norte serán de hasta 9 °C por encima del promedio".

¿Cuándo llueve en CABA? El pronóstico extendido del SMN

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra un panorama donde la inestabilidad y el viento marcarán el ritmo de los próximos días, con temperaturas que se mantendrán frescas a moderadas. El martes 6 será una jornada tranquila en cuanto a precipitaciones, con 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de todo el día. Las temperaturas se ubicarán entre los 15° de mínima y los 21° de máxima.

El miércoles 7 será el día de mayor impacto en relación con el agua y las tormentas. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia irá aumentando progresivamente de un 0% a un 10-40%, pero hacia la tarde y la noche las precipitaciones se intensificarán significativamente, alcanzando entre un 40% y 70% de probabilidad con presencia de tormentas eléctricas. Además, los vientos cobrarán fuerza con ráfagas que rondarán los 42 a 50 km/h. Las temperaturas descenderán, registrando una mínima de 14° y una máxima de 18°.

Para el jueves 8, la probabilidad de lluvia caerá notablemente a valores muy bajos (entre 0% y 10%). Sin embargo, persistirán las condiciones de viento constante, con ráfagas de 42 a 50 km/h a lo largo de todo el día. Los valores térmicos variarán entre una mínima de 14° y una máxima de 19°.

Pronóstico extendido para CABA compartido por el SMN.

Pronóstico extendido para CABA compartido por el SMN.

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