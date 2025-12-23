23 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las imágenes más impactantes de la tormenta en el AMBA: granizo, comercios y casas inundadas

La lluvia llegó con intensidad en la tarde, y el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la inestabilidad podría extenderse hasta Nochebuena.

Por
El SMN anticipó condiciones de tiempo inestable para Nochebuena.

El SMN anticipó condiciones de tiempo inestable para Nochebuena.

Télam

Lo que comenzó como una jornada de calor agobiante este martes, con una temperatura que llegó a los 35°C de sensación térmica, terminó en un temporal repentino en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA),

Incendio en Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo
Te puede interesar:

Feroz incendio en una casa de Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo

La fuerte tormenta de verano sorprendió a los habitantes adelantándose a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que preveían el agua para mañana. Pasadas las 18, la tormenta se precipitó e inundó las calles que se transformaron prácticamente en un río.

El fenómeno, caracterizado por ráfagas de viento y una gran descarga de agua en cortos períodos, generó complicaciones inmediatas en el tránsito y los servicios.

Embed
Embed
Embed

A medida que avanzaron las horas, el agua bajó y no se observaron daños significativos ni en las aceras ni en las viviendas particulares. Por tratarse de una tormenta de verano, se adelantó que será una temporada con desmejoramientos rápidos, con lluvias y granizo, tal como anunció el aviso preventivo del SMN.

Entre las zonas más problemáticas están las del sur y el norte del Gran Buenos Aires, como en San Martín, Villa Ballester, Boulogne y las zonas aledañas, donde un núcleo de tormenta se precipitó con una cantidad de agua de lluvia importante en sólo una hora, con el descenso de la temperatura. En la zona de Martínez, San Isidro y Villa Adelina, el clima logró destrozar y anegar algunas viviendas.

El pronóstico para las Fiestas

La gran preocupación ahora gira en torno a los festejos de Navidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad no terminó. Se espera que el frente de tormentas continúe afectando la región de manera intermitente durante las próximas horas, con una probabilidad de lluvias que se extiende hasta la tarde-noche del 24 de diciembre.

A pesar del agua, el alivio térmico será breve. Las autoridades advirtieron que las temperaturas elevadas se mantendrán, con máximas que podrían superar los 30°C, generando un ambiente húmedo y pesado para la cena de Nochebuena.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Temporal en el AMBA: diluvió en el Unicenter por las intensas lluvias

play

Se adelantó la lluvia: fuerte tormenta de verano dejó calles inundadas y cortes de luz en varias zonas del AMBA

Se esperan chaparrones para el 24 de diciembre. 

Papá Noel llega pasado por agua: a qué hora llueve en Navidad

Vuelven las lluvias a Buenos Aires. 

Alerta meteorológica por tormentas y granizo: a qué hora llueve en Buenos Aires

Se espera que las temperaturas superen los 30 grados

Cómo estará el clima en Nochebuena en Buenos Aires: ¿se viene la lluvia o va la mesa afuera?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en el centro y noreste del país.

Hay alerta amarilla en 16 provincias por fuertes tormentas: cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires

Rating Cero

Luck Ra y Spreen se unieron en una acción solidaria: entregaron regalos en el Hospital Gutiérrez. 

Luck Ra y Spreen sorprendieron a los niños internados en el Hospital Gutiérrez con regalos de Navidad

Bautista Macia, Martín Ku y Nicolás Grosman en Gran Hermano 2023.

Un ex participante Gran Hermano abrió un particular local de comida al paso en el Barrio Chino

Juana Repetto, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, muestra a diario su vida cotidiana por redes sociales. 

La angustiante confesión de Juana Repetto sobre el vínculo con sus hijos: "De mal en peor"

El conductor de Telefe adelantó modificaciones en la casa más famosa del país.

Santiago del Moro adelantó un cambio clave en la casa de Gran Hermano

Freddie Mercury y Brian May, Queen.
play

Brian May lanzará una canción inédita que había quedado afuera del disco Queen II

Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

últimas noticias

Más de 15 mil usuarios sin luz en el AMBA en una jornada de altas temperaturas y fuertes tormentas

Más de 15 mil usuarios sin luz en el AMBA en una jornada de altas temperaturas y fuertes tormentas

Hace 7 minutos
El SMN anticipó condiciones de tiempo inestable para Nochebuena.

Las imágenes más impactantes de la tormenta en el AMBA: granizo, comercios y casas inundadas

Hace 11 minutos
El presidente venezolano Nicolás Maduro castigará con veinte años de prisión a quien apoye a Estados Unidos.

Venezuela sancionó una ley que castiga con 20 años de cárcel a quien apoye la campaña militar de EEUU

Hace 12 minutos
Luck Ra y Spreen se unieron en una acción solidaria: entregaron regalos en el Hospital Gutiérrez. 

Luck Ra y Spreen sorprendieron a los niños internados en el Hospital Gutiérrez con regalos de Navidad

Hace 12 minutos
Victoria Villarruel habló con la prensa luego de inaugurar un oratorio.

Victoria Villarruel alerta sobre el desfinanciamiento del Senado y apunta a la Casa Rosada: "Estamos entrando en rojo"

Hace 18 minutos