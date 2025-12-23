Las imágenes más impactantes de la tormenta en el AMBA: granizo, comercios y casas inundadas

La lluvia llegó con intensidad en la tarde, y el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la inestabilidad podría extenderse hasta Nochebuena.

Lo que comenzó como una jornada de calor agobiante este martes, con una temperatura que llegó a los 35°C de sensación térmica, terminó en un temporal repentino en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA),

La fuerte tormenta de verano sorprendió a los habitantes adelantándose a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que preveían el agua para mañana. Pasadas las 18, la tormenta se precipitó e inundó las calles que se transformaron prácticamente en un río.

El fenómeno, caracterizado por ráfagas de viento y una gran descarga de agua en cortos períodos, generó complicaciones inmediatas en el tránsito y los servicios.

A medida que avanzaron las horas, el agua bajó y no se observaron daños significativos ni en las aceras ni en las viviendas particulares. Por tratarse de una tormenta de verano, se adelantó que será una temporada con desmejoramientos rápidos, con lluvias y granizo, tal como anunció el aviso preventivo del SMN.

Entre las zonas más problemáticas están las del sur y el norte del Gran Buenos Aires, como en San Martín, Villa Ballester, Boulogne y las zonas aledañas, donde un núcleo de tormenta se precipitó con una cantidad de agua de lluvia importante en sólo una hora, con el descenso de la temperatura. En la zona de Martínez, San Isidro y Villa Adelina, el clima logró destrozar y anegar algunas viviendas.

El pronóstico para las Fiestas

La gran preocupación ahora gira en torno a los festejos de Navidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad no terminó. Se espera que el frente de tormentas continúe afectando la región de manera intermitente durante las próximas horas, con una probabilidad de lluvias que se extiende hasta la tarde-noche del 24 de diciembre.

A pesar del agua, el alivio térmico será breve. Las autoridades advirtieron que las temperaturas elevadas se mantendrán, con máximas que podrían superar los 30°C, generando un ambiente húmedo y pesado para la cena de Nochebuena.