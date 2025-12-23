Feroz incendio en una casa de Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo El fuego se desató en el segundo piso de una vivienda. SAME, Bomberos y Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar, con cortes de tránsito en la zona. Por + Seguir en







Personal de bomberos este martes para apagar un incendio que se registró en el segundo piso de una vivienda del barrio porteño de Parque Chacabuco. Por el hecho tres hombres debieron ser asistidos con oxígeno por inhalación de humo.

Según informaron fuentes del SAME, el operativo se desarrolló en la calle Francisco Bilbao, entre Achaval y Malvinas, con el tránsito interrumpido. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía porteña.

Las víctimas fueron atendidas en el lugar por personal médico y se encontraban fuera de peligro, de acuerdo con los primeros reportes. Las causas del incendio eran materia de investigación. No se reportaron daños en las viviendas linderas.