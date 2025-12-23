Papá Noel llega pasado por agua: a qué hora llueve en Navidad

El pronóstico extendido anunció inestabilidad durante la jornada de Nochebuena, lo cual podría afectar los planes de las familias que deseen pasar las fiestas al aire libre. ¿Cómo seguirá el tiempo?

De cara a Nochebuena y Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico extendido y adelantó que la lluvia llegará durante la tarde/noche del 24 de diciembre y se mantendrá durante el resto de la jornada.

Para algunas familias, en la época de Navidad y Año Nuevo, es común cenar al aire libre, aquellos que ya fijaron poner una mesa afuera deberán cambiar de planes según el pronóstico extendido del SMN.

En las últimas horas, el pronóstico cambió y el SMN confirmó que se esperan chaparrones durante la tarde y gran parte de la noche del 24 de diciembre . A pesar de esto, la máxima se mantendrá en 34° y la mínima de 23°.

Esta tendencia será fugaz, por lo que para el jueves 25 no se espera que las lluvias se extiendan durante la jornada , aunque la máxima descenderá a 29° y la mínima a 20°.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina. La inestabilidad y las malas condiciones meteorológicas regresan de cara a Navidad, a pesar del calor y las máximas trepando por arriba de los 29°.

El SMN informó que las provincias bajo alertas son Misiones, Formosa, Jujuy y Salta, las cuales serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

"Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", explicaron, además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En paralelo, también emitió una alerta por viento para las provincias de Santa Cruz y Chubut, donde el área afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual.