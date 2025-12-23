Temporal en el AMBA: diluvió en el Unicenter por las intensas lluvias El techo del shopping ubicado en Martínez sufrió filtraciones e ingresó agua, lo que sorprendió a los consumidores que se encontraban en el lugar. Por + Seguir en







Diluvió en el Unicenter. X (@suomisoviet) - C5N

Las lluvias comenzaron este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cerca de las 18 horas y marcaron el regreso de la inestabilidad climática en la antesala de Nochebuena y Navidad, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Distintos videos en las redes sociales advirtieron filtraciones de agua en el techo del Unicenter, ubicado en Martínez, por lo que el shopping situado en Martínez, mientras lo visitaba un grupo de consumidores a horas de la Nochebuena y Navidad. "Se inunda el Unicenter, terrible diluvio", expresó una usuaria de X.

De cara al miércoles 24, Nochebuena, el SMN no descarta la continuidad de la inestabilidad. El pronóstico indica cielo algo nublado durante la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, con chances de chaparrones por la tarde y lluvias aisladas durante la noche. Las marcas térmicas se mantendrán elevadas, con valores estimados entre 22 y 33 grados.

En tanto, para el jueves 25 de diciembre, el organismo prevé una mejora en las condiciones del tiempo. Se espera una jornada sin precipitaciones en la Ciudad y el conurbano, con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 29 grados.

El viernes, cierre de la semana de Navidad, se presentaría con cielo entre algo y parcialmente nublado y un nuevo repunte del calor, con una mínima de 21 grados y una máxima cercana a los 32, de acuerdo con el SMN.