La VTV aumenta un 20%: qué monto alcanza en enero 2026

Luego de casi seis meses sin incrementos, la Provincia autorizó un nuevo aumento de la VTV que entrará en vigencia a partir del 16 de enero.

El año 2026 comenzará con una mayor presión sobre el bolsillo de los ciudadanos a partir de una serie de aumentos previstos en rubros clave . El cambio más relevante será el final de la segmentación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, una decisión que impactará de lleno en los valores de la energía y el gas en los hogares. A este escenario se suma el reciente anuncio de incrementos en trámites obligatorios vinculados al parque automotor.

En este marco, las autoridades del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializaron este lunes una nueva suba en el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La actualización aparece luego de casi seis meses sin modificaciones en los valores y marca el regreso de los ajustes tarifarios en un servicio indispensable para circular de manera legal por calles y rutas bonaerenses.

El aumento definido alcanza el 22% sobre todos los montos correspondientes a la renovación del control, por lo que impacta en la totalidad de los vehículos registrados en la provincia. De esta manera, los conductores deberán afrontar un gasto mayor para cumplir con la normativa vigente, en un contexto de reacomodamientos generales que delinean el inicio del nuevo calendario económico.

El comienzo de 2026 marcará un punto de inflexión para la economía de los hogares argentinos, a partir de una serie de ajustes estructurales en el costo de vida. Entre las medidas de mayor impacto figura el fin de la segmentación de subsidios en las tarifas de los servicios públicos, lo que derivará en facturas más altas de gas y electricidad. En este contexto de reordenamiento general de precios, el transporte también se verá alcanzado y los propietarios de vehículos en la provincia de Buenos Aires afrontarán nuevos costos obligatorios.

En ese marco, el Ministerio de Transporte bonaerense, encabezado por Martín Marinucci, oficializó mediante la Resolución N.º 369/2025 un incremento en la Verificación Técnica Vehicular que comenzará a regir el 16 de enero de 2026. La actualización tarifaria alcanza el 22% y pone fin a un período cercano a los seis meses sin modificaciones en los valores del servicio. La medida apunta a recomponer los costos operativos de las plantas verificadoras en un escenario económico cambiante.

Con el nuevo esquema, la tarifa básica para automóviles particulares de hasta 2.500 kilos se ubicará en $97.057,65. Este monto surge de la fórmula establecida en el contrato de concesión, que fija el valor del trámite en el 7% del salario básico de un operario de categoría 1. Dicho salario se define en el acuerdo paritario vigente entre el sindicato SMATA y la Cámara de Verificadores de Automotores, lo que vincula el costo de la VTV a la evolución salarial del sector.

El aumento impactará de manera proporcional en todas las categorías del cuadro tarifario provincial. Los vehículos pesados que superen los 2.500 kilos deberán abonar $172.024,28, mientras que los motovehículos también registrarán subas: las unidades de entre 50 y 200 centímetros cúbicos pagarán alrededor de $38.227,62. Estos valores consolidan una actualización que busca sostener los estándares de seguridad vial y el control de emisiones contaminantes en todo el territorio bonaerense.

Más allá del aspecto económico, el año próximo traerá un refuerzo en la digitalización del trámite. La provincia avanzó con la implementación de una plataforma web unificada que centraliza la solicitud de turnos, el acceso al historial de verificaciones y las alertas de vencimiento por patente. El objetivo es reducir tiempos de espera y facilitar el cumplimiento de la normativa, especialmente en un contexto de controles más estrictos en rutas y accesos.

Conviene recordar que contar con la VTV vigente resulta indispensable para circular y que las multas por oblea vencida también se actualizan en función de las Unidades Fijas vinculadas al precio del combustible. Por este motivo, las autoridades recomiendan revisar con anticipación las fechas de vencimiento y gestionar el turno antes de la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, para evitar tanto el impacto del aumento como eventuales sanciones por incumplimiento.