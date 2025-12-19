VTV en 2026: cómo será el trámite el año que viene y cuáles son los principales cambios

La revisión obligatoria regresa con nuevas reglas, plazos modificados y criterios diferenciados según el uso, la antigüedad y la jurisdicción para circular sin sanciones.

El comienzo de 2026 incorporará cambios relevantes para quienes circulan en auto o en moto por rutas y avenidas del país. El esquema de la Verificación Técnica Vehicular se actualiza con modificaciones en requisitos, plazos y alcances según cada situación, con el objetivo de descomprimir la demanda en las plantas verificadoras, y contempla la exención del trámite para vehículos particulares con menos de cuatro años desde el patentamiento o con un recorrido inferior a los 60.000 kilómetros.

Respecto de la periodicidad, la normativa fija plazos más amplios para los modelos más nuevos, ya que los autos con una antigüedad de entre 4 y 7 años y menos de 84.000 kilómetros podrán realizar la verificación de manera bianual en lugar de anual. Al superar los 7 años de uso o el tope de kilometraje, la obligación vuelve a ser anual, mientras que en el caso de las motos la excepción para realizar el control se mantiene solo durante el primer año desde su alta inicial.

Por último, el sistema avanza hacia una modernización basada en la digitalización y la ampliación de los puntos de inspección. Además de la oblea física tradicional, la certificación estará disponible en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina, y se autorizará a talleres particulares y concesionarias oficiales como centros de revisión, lo que ampliará la red disponible, aliviará la carga para propietarios de vehículos más nuevos y concentrará los controles en el parque automotor de mayor antigüedad para reforzar la seguridad vial.

El comienzo de 2026 marca la puesta en marcha de una de las reformas más profundas del sistema de Verificación Técnica Vehicular de los últimos años. La actualización pone el foco en la flexibilización de los plazos para los vehículos más nuevos, con el objetivo de aliviar el costo para los propietarios y reducir la saturación en las plantas verificadoras, y establece que los autos particulares con menos de cuatro años desde el patentamiento o con un recorrido inferior a los 60.000 kilómetros queden exentos del trámite.

Para los vehículos que superan ese nivel de antigüedad, el esquema de control incorpora cambios en la frecuencia . Los autos con entre 4 y 7 años de uso y un kilometraje menor a 84.000 kilómetros pueden acceder a una oblea con vigencia de dos años, mientras que al superar los 7 años de vida o el tope de kilómetros la verificación pasa a ser nuevamente anual, con controles más estrictos sobre el parque automotor de mayor antigüedad.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

En el caso de las motocicletas, la normativa mantiene criterios más exigentes debido a su mayor exposición al riesgo vial. Estos vehículos quedan exceptuados solo durante el primer año desde el patentamiento y, a partir del segundo año, deben realizar la inspección técnica de forma anual, con especial atención en el funcionamiento de luces, frenos y suspensión como elementos clave para la seguridad.

Otro de los ejes de la reforma para 2026 es la apertura del sistema de verificación a nuevos actores. Con la intención de ampliar la oferta y facilitar el acceso, la normativa habilita a talleres mecánicos privados y concesionarias oficiales a funcionar como Centros de Revisión Técnica, siempre que cumplan con los requisitos de tecnología 4.0, lo que amplía la red disponible y reduce la dependencia de las plantas tradicionales.

La digitalización completa del sistema acompaña esta expansión y se articula a través de la aplicación Mi Argentina. Aunque la oblea física continúa vigente durante un período de transición, los controles de tránsito podrán validar la VTV mediante el perfil digital del vehículo, una medida que agiliza las verificaciones y reduce las posibilidades de fraude.

Por último, el gobierno porteño y las provincias que adhieren a la norma mantienen beneficios específicos para sectores vulnerables. Jubilados y pensionados con ingresos de hasta dos haberes mínimos y personas con discapacidad con CUD continúan exentos del pago del arancel en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que se recomienda a los conductores verificar el mes de vencimiento según el número final de la patente y solicitar turno con anticipación, dado que las multas por circular con la VTV vencida superan los $300.000 en el nuevo ciclo fiscal.